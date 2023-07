A Győri Rendőrkapitányság és a Városrendészet egyenruhásai összefogva razziáznak a közeljövőben Szigetben – osztotta meg weboldalán a rendőrség. Mint írják: cél az ott élők közbiztonságérzetét javítani.

A közös razziát azzal indokolják, hogy a kriminális cselekmények felderítése és megelőzése miatt indokolt az érintett környék fokozottabb ellenőrzése.

A közterületen is gyakran fogyasztanak alkoholt, valamint vannak, akik kábítószer fogyasztásában is érintettek. A környék egyes utcáiban a szórakozási magatartások is gyakran rendbontók, jogszabálysértők, és az ilyen jellegű – sokszor garázda – cselekmények negatív irányban befolyásolják a város közrendjét és közbiztonságát. A jövőben a lakosság gyakrabban számíthat a városrészben fokozottabb rendőri jelenlétre, illetve társhatóságokkal és társszervekkel együttműködve fokozottabb ellenőrzésekre – írják.