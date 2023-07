Smuk-Németh Kitti álmodta meg a Kálnok Pikniket, melyet először éppen egy hónapja szerveztek meg Máriakálnokon. Annak sikerén felbuzdulva jött is a folytatás.

– Egy olyan szabadidős programot képzeltem el, melyen borokat lehet kóstolni zene, finom ételek mellett. Az első alkalommal helyi termékeket kínáltunk a pannonhalmi Kiss Pincészet borai mellett. Ezúttal szintén egy pannonhalmi pincészet, a Tóthborbirtok készült négy borral és egy pezsgővel, Szandra konyhájából snackek érkeztek és a Malom Café kétféle menüt kínált – tudtuk meg a főszervezőtől.

A másfél éves kisfiút nevelő édesanya további terveiről is beszámolt: szeretné ezeket a jó hangulatú, nyáresti programokat folytatni, jövő májustól három-négy borkóstolóval és szeptemberben egy sörkóstolóval az Oktoberfesteket megidézve. A rendezvényre a falumúzeum is kinyitotta kapuit és be lehetett tekinteni a falak közé.