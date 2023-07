A Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének Mosonmagyaróvári Csoportja a Mosonmagyaróvári Lions Klub közreműködésével jótékonysági családi napot szervezett szombaton. Míg készültek a finomabbnál finomabb ételek, addig sorra váltották egymást a fellépők a színpadon, s több program is társult az eseményhez.

– A Lions klub áprilisi vakvezető kutya programján jött a gondolat, hogy szervezzünk egy szemléletformáló rendezvényt, ami nagyobb tömeget is megszólít és egészséges emberek számára is érdekes – tudtuk meg dr. Lengyel Júliától, a mosonmagyaróvári csoport vezetőjétől. A szemléletformáláshoz járult hozzá például több játék is, például Braille-írógépet is ki lehetett próbálni, de például tandemkerékpárra is fel lehetett pattanni. A mosonmagyaróvári látássérültek mellett a győri és a soproni csoport tagjai is képviseltették magukat. Dr. Lengyel Júlia hozzátette: sokan hozzátették munkájukat, felajánlásukat a nap sikeréhez. A bevételt tagtársaik speciális segédeszközeire fordítják. És az is elképzelhető, hogy lesz a programnak a jövőben folytatása.