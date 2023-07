A Kulturális és Innovációs Minisztérium ünnepségén vehették át egyetemi tanári kinevezésüket Csák János minisztertől a Széchenyi István Egyetem oktatói, dr. Csicsmann László és dr. Kovács Attila József.

„A kinevezés egyszerre óriási megtiszteltetés és lehetőség, de legalább ekkora felelősség is az utánpótlás-nevelés és a Széchenyi István Egyetem további fejlődése érdekében végzett tevékenységem során” – fogalmazott dr. Csicsmann László a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar dékánja. A nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szakember kiemelte, a világrend átalakulása a szemünk előtt zajlik, ezért izgalmas kutatási területen végzi munkáját. „A Közel-Kelettel és Dél-Ázsiával, vagyis a Marokkótól Indiáig terjedő térséggel foglalkozom, amelynek országaiban többször tölthettem el hosszabb időszakokat, például Jordániában, az Andrew Mellon Fellowship amerikai ösztöndíjjal. Ennek köszönhetően nemcsak könyvekből, de személyes tapasztalatokból is táplálkozhattam” – részletezte.

Kiemelte, a Széchenyi István Egyetem erős bázisa a gazdaságtudománynak, ami mutat, hogy az idén van a közgazdasági képzés 30., a Kautz Gyula Közgazdasági Szakkollégium 25., valamint a Tér, Gazdaság, Ember című tudományos folyóirat 10. évfordulója. „Az egyetem páratlan lehetőséget kínál hallgatóinak, oktatóinak, kutatóinak, illetve a térség gazdasági szereplőinek egyaránt, hiszen rendkívül széles körű vállalati ökoszisztémával rendelkezik. Olyan partnerségek jellemzik intézményünket, amelyek a hallgatóknak és a későbbiekben őket alkalmazó cégeknek is nyertes szituációt teremtenek” – jegyezte meg.

Dr. Csicsmann László kifejtette, a Széchenyi-egyetem a korszerű tudás átadásába bevonja a vállalkozókat, vállalati vezetőket, illetve az egyetemen végzett szakembereket. „Ezek az együttműködések elősegítik a projektalapú oktatást, így valóban felkészült, gyakorlati tudással rendelkező diplomásokat tudunk képezni” – fogalmazott. A gazdaságtudományi kar célja nemzetközi akkreditációk megszerzése, a tudományos láthatóság növelése, a képzések megújítása és a vállalati együttműködések további erősítése. „Személyes terveim között pedig egy átfogó monográfia megírása szerepel, amely napjaink világméretű változásának interdiszciplináris – gazdasági, politikai – összefoglalását adja” – zárta dr. Csicsmann László.

Az egyetemi tanári kinevezéseket átvevő oktatók Csák János kulturális és innovációs miniszterrel (középen) a Kulturális és Innovációs Minisztériumban.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI

„A kukorica hő- és anyagtranszport-folyamatai, a termény száradása volt az eredeti kutatási területem, amellyel a doktori dolgozatomban is foglalkoztam. Ezt követően egyre nagyobb teret kaptak tudományos munkámban a precíziós gazdálkodással kapcsolatos vizsgálatok, köztük a képfeldolgozás, az adatkezelés, az IoT-műszerek használata” – fejtette ki kérdésünkre dr. Kovács Attila József, a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karának dékánhelyettese, a Biológiai Rendszerek és Precíziós Technológiai Tanszék vezetője. Meglátása szerint a mosonmagyaróvári intézmény 2016-os integrációjának egyik legnagyobb sikere, hogy az agrár- és a Széchenyi István Egyetemen meglévő technológiai-informatikai terület összekapcsolódhatott, ezzel pedig olyan lehetőségek nyíltak meg, amelyek egyedülállók a hazai felsőoktatásban.

„Az intézmény nagy figyelmet szentel a mosonmagyaróvári kar fejlesztésére, ennek köszönhetően ma már a Smart Farm Tangazdaságban ismerkedhetnek meg hallgatóink a legmodernebb technológiákkal és az agrártudomány legfrissebb ismereteivel” – hangsúlyozta. Mint mondta, az egyetemen jelenlévő tudományterületek jól kiegészítik egymást. Ennek egyik színtere a Mosonmagyaróváron létrehozott drónrepülőtér, amit nemcsak a mezőgazdasági, hanem a technológiai területek kutatói is rendszeresen használnak fejlesztéseik tökéletesítésére. „Tudásunk összeadása a jövő sikerének egyik záloga. A kutatás-fejlesztési és innovációs képességünk erősítése mellett mindennek a hallgatók is nyertesei, hiszen korszerű tudással keresett szakemberekké válhatnak nálunk” – húzta alá.

Dr. Kovács Attila József személyes terveivel kapcsolatban kifejtette: kutatásaiban szeretne eredeti témájához, a szárításhoz is visszakanyarodni, amely akadémiai doktori munkájának is témája lehet. Kiemelte, hogy az egészséges élelmiszer-előállítás fontos és újra keresett elemei például az almacsipszek, a szárított, aszalt zöldségek-gyümölcsök, ezért érdemes folytatni a terület vizsgálatát. „Az egyetemi tanári kinevezés az oktatói, kutatói tevékenység egyik legnagyobb elismerése. Ennek eléréséhez nélkülözhetetlen volt az egyetem vezetésének támogatása, valamint karunk munkatársainak segítsége, amit ezúton is köszönök” – zárta a frissen kinevezett professzor.