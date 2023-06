Harka Kálmán, a szervezet alapítója 23 évvel ezelőtt négy hónapig kerekesszékbe kényszerült. Az orvosok nem tudták, mi a baja. Norvég ismerősei azt mondták, azért került kerekesszékbe, hogy lássa, milyen állapotban van az egészségügy, és főleg, hogy milyen nehéz a beteg emberek sorsa.

Azt javasolták Harka Kálmánnak, kezdjen el ezeknek az eszközöknek a behozatalával foglalkozni. Meg is rendelte az első kamiont, s miközben folyt a vámoltatása, meggyógyult. – Azóta körülbelül 450 kamion eszközt hoztunk el, havonta két megpakolt autó jön. Ennek az értéke több milliárd forint. A behozott eszközök újszerű állapotban vannak, saját magunk újítjuk fel őket, amihez megvan a gyári alkatrész-utánpótlásunk. Az egész ország területére tudunk szállítani, de annak a költsége elég magas, így inkább az ország tíz helyén nyitunk raktárt, hogy a rászorulóknak ne kelljen a tetemes szállítási költséget kifizetni – mutatta be az alapítvány tevékenységét az elnök, majd körbevezetett a hatalmas abdai raktár mennyezetig érő polcai között, ahol kórházi ágyak, betegemelők, kerekesszékek, elektromos kocsik, fürdető- toalett székek, elektromos otthonápolási eszközök, speciális ágybetétek, ülőpárnák, bútorok, elektromos járművek, járókeretek sorakoznak.

Az abdai raktárban katonás rendben sorakoznak a javított eszközök – mutatta Harka Kálmán. Fotó: Rákóczy Ádám

Most Norvégia két megyéjéből gyűjti össze és hozza el a jó minőségű, javítható eszközöket az alapítvány, kilenc megyében pedig kidobják ezeket. Havonta 100–200 millió forint értékű otthonápolási eszköz landol a szemétben megyénként, amit – ha jól meg tudnák szervezni – tovább tudnának küldeni a háború sújtotta Ukrajnába.

– Az a célunk, hogy ne kerüljenek a szemétbe Norvégiában ezek a jó minőségű termékek. Sokszorosára tudnánk növelni a behozott termé- kek mennyiségét. Ehhez olyan cégeket kellene találnunk, akik segítenek bennünket a logisz- tikában. Akik tudják, hogy hol és mire van szükség, és az odaszállítás költségeiben is tudnak osztozni. Háborús területekre mi közvetlenül nem szállítunk, ám a munkácsi kórháznak az elmúlt fél évben több száz millió forint értékű eszközt adományoztunk. Nekünk már az is segítség, ha van olyan fuvarozócég, aki ki mer vinni Munkácsra egy-egy kamion szállítmányt, ahonnan az ottani partnereink viszik tovább a háborús területekre. Már most egy kamionnyi szállítmányt tudnánk havonta küldeni Ukrajnának. Sajnos ezzel nem nagyon foglalkoznak a segélyszervezetek, mert sokkal nehezebb ilyen eszközökkel sérülésmentesen megpakolni egy kamiont és átvinni a határon, mint az élelmiszert vagy a ruhát.

Olyan magyar cégeket, segélyszervezeteket keresünk, akik szívesen részt vennének ebben a munkában. Szükségünk lenne olyan partnerekre, akik segíteni tudnak abban is, hogy Ukrajnában létre tudjunk hozni egy hasonló raktárt, mint az abdai, ahol a készülékeket lehet szervízelni, raktározni, karbantartani, az alkatrész-ellátás biztosított Norvégiából – osztotta meg velünk és rajtunk keresztül olvasóinkkal a lehetőségeket Harka Kálmán, aki arról is beszélt, hogy nem csak Ukrajnába szeretne segítséget vinni. Törökországban földrengés volt, Szíriából ott vannak a menekültek, de a világ más pontjain is jól lehetne hasznosítani ezeket a Norvégiában már nem használt segédeszközöket.

(A rehabpartner.eu honlapon bővebb információ található az alapítványról.)