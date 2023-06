A KomGasztro videósorozat nemrégiben új lendületet kapott a 3. évadában. Sági Szilárd gasztrokibic és Proczeller Tamás műsorvezető meglátogatták az észak-komáromi Bridge, Prestige, Zucca, Főnix, Klapka, Bella és Fabrica22 éttermet, ahol lehetőségük nyílt megismerni a tulajdonosokat, beszélgetni velük, és persze kipróbálni az ínycsiklandó ételeiket.

A KomGasztro harmadik évadában Sági Szilárdék hét észak-komáromi étteremben jártak.

„Az Észak-Komáromban található éttermek egyedi stílusa és különleges konyhája mindig is vonzotta az érdeklődőket. A város történelmi és kulturális háttere visszaköszön a vendéglátóegységekben. Ebben az évadban lehetőségünk nyílt bepillantást nyerni a helyi gasztronómiai színtérbe és felfedezni az ízletes ételek gazdag világát. A hét meglátogatott helyszín mind tartogatott egy kis pluszt számunkra. A forgatások során az elkészített ételeken keresztül vendéglátóinkat egy kicsit jobban is megismerhettük. Megragadva a lehetőséget ajándékként elvittük magunkkal a komáromi Jókai-palacsinta receptjét, ami a Duna túlpartján is nagy sikert aratott” – mondta el Proczeller Tamás.

A komáromi Jókai-palacsinta receptje megtalálható az iranykomarom.hu oldalon.

Az elkészült műsorok heti rendszerességgel, péntekenként kerülnek ki a KomGasztro Facebook-oldalára. Tamás hozzátette: a nyár folyamán sem pihennek, folytatják az elkezdett munkát. Dél-Komárom turisztikai attrakcióihoz, fürdőihez kapcsolódó helyszíneken főznek majd Sági Szilárddal, az ikonikus helyszíneken jobbnál jobb nyári ételeket készítenek, és természetesen a Jókai-palacsinta kóstoltatása is folytatódik. Például a Brigetio Gyógyfürdőben és a WF Szabad- időparkban is feltűnnek majd egy-egy kóstoltatással.