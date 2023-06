– A Flame-et folyamatosan fejlesztjük. Télen egy nagy verzióváltás történt, mivel megjelent a Flame 3.0, amiben teljesen újraalkottuk az applikáció kezelőfelületét és funkciókészletét, továbbá a riasztásokat már a katasztrófavédelem által küldött e-mailből generálja. Ezzel a rendszer gyorsabb lett, és sokkal több információt tudunk adni az egyesületeknek egy káresetről. A tavasz folyamán tabletkijelzőre is optimalizáltuk az applikáció megjelenését, illetve számos új funkciót építettünk be az egyesületek visszajelzései alapján. Az utóbbi időben a csapat Horváth Mátyással bővült, így már hárman dolgozunk a Flame-en – tudtuk meg a fejlesztőktől. – A Flame országszerte egyre népszerűbb, és már több mint ötven csapat használja, de folyamatosan újabb és újabb önkéntes tűzoltó-egyesületek kezdenek érdeklődni iránta. Mi is azon dolgozunk, hogy minél több egyesülethez eljusson az alkalmazásunk, mivel a célunk az ő munkájuk segítése. Az egyetem befejezésével most a teljes időnket a fejlesztésre és a terjesztésre tudjuk fordítani – szögezték le.

A Győrújbarát Önkéntes Tűzoltó Egyesület és parancsnokuk, Németh Károly (képünkön) felkérésére két fiatalember kifejlesztett egy applikációt, amely meggyorsítja a vonulást. A Flame alkalmazás kezeli a riasztást, SMS-eket továbbít, a parancsnok látja, hogy ki tud vonulni, és alkalmas arra is, hogy a résztvevők kommunikáljanak. Emellett összegyűjti és térképen rögzíti az elérhető tűzcsapokat. Fotó: Csapó Balázs

Fontos eleme az alkalmazásnak a tűzcsaptérkép, ami folyamatosan bővül. A térképen már országszerte több mint 30 ezer tűzcsap szerepel. Az egyesületek maguk is fel tudják venni a tűzcsapokat a térképre az alkalmazáson belül, viszont ha rendelkezésükre állnak a tűzcsapok koordinátái, és elküldik a fejlesztőknek, ők is szívesen feltöltik. A tűzoltó-egyesületek mellett egyre több mentő- és beavatkozó szervezet kezdi el használni a Flame-et, s már polgárőr-egyesületek is érdeklődnek az alkalmazás iránt, ezért elkezdték felmérni azokat a területeket, amelyeken az ő munkájukat tudnák ­segíteni.

S hogy a fiatalok mit profitálnak a munkából?

– A program fejlesztése során minden téren rengeteget tanulunk. Új technológiákat és eszközöket alkalmazunk, sokat fejlődtünk a termékfejlesztés terén. Abban is, hogyan tudjuk felmérni pontosan az igényeket és ezeket beépíteni az alkalmazásba. A marketing és kommunikáció mellett még sokat tanultunk egy cég üzemeltetéséről és az azzal járó problémák megoldásáról is. A tanultakat továbbra is kamatoztatjuk új projektekben, hiszen a Flame mellett dolgozunk más fejlesztéseken, amiket megkeresés után megrendelésre készítünk el. Olyan szemléletben, mint ahogyan a Flame-et is fejlesztjük. Így másoknak is tudunk segíteni az elképzeléseik megvalósításában. A jövőbeni tervünk továbbra is a Flame fejlesztése és terjesztése, valamint a lehető legjobb szolgáltatás nyújtása a felhasználóinknak. Szeretnénk további projektben is részt venni, továbbá az OSD Syntax szoftverfejlesztő cégünket fejleszteni, amelynek keretein belül a Flame-et is működtetjük – meséltek terveikről a fiatalok.