Aratás előtti gépszemlét tartott a rábapordányi Fáklya Tűzoltó­egyesület, együttműködve a helyi önkormányzattal. Az akcióban részt vevők azt tapasztalták, hogy a gazdák komolyan veszik a korábbi figyelmeztetéseket és egyre nagyobb gondot fordítanak gépeik állapotára.

Márkus János, az önkéntesek elnöke elmondta: jó érzéssel tölti el, amikor látja, hogy a termelők a korábbi években kapott tanácsokat megfogadják és azoknak megfelelően készítik fel a betakarításban részt vevő gépeiket. „Kijelenthetem, hogy évről évre jobb a helyzet, egyre jobban készítik fel az erőgépeket az aratásra. Idén negyven erőgépet, tíz kombájnt és negyven egyéb eszközt, például pótkocsikat, bálázókat állítottak ki ellenőrzésre. A gazdák megosztották velünk, hogy mely alkatrészeket cserélték ki a munkaeszközön, így azokra külön is odafigyelhettünk. Egy bálázó vagy kombájn esetében ugyanis a rossz csapágy felmelegedést okozhat, ami aztán komoly bajhoz, tűz­esethez is vezethet. Ugyanakkor az elektromos vezetékek, csatlakozók szigetelésére és a hidraulikatömlők megfelelő állapotára is felhívjuk a figyelmet. Minden szállító járműben, erőgépben érvényes porral oltónak is rendelkezésre kell állnia. Örömmel láttuk, hogy a termelők a járműveikben már olyan eszközöket is tartanak, mint a lapát és a szikracsapó” – tájékoztatott Márkus János. Hozzátette: a gazdák belátják az ellenőrzés jelentőségét, és tudják, hogy egy esetleges káreset mekkora veszteségeket okozhat.