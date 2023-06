Az ünnepélyes díjátadással kapcsolatban június 21-én a nyertes épületben tartottak sajtótájékoztatót, melyen Rigó Balázs, Tata alpolgármestere és Michl József polgármester is részt vettek, utóbbi elmondta: „Amikor egy-egy ötletet projektté fejlesztünk és végül megvalósítunk, akkor a munkafolyamat során egy nagy közösségben dolgozunk, a projekt kidolgozói, a tervezők, a pályázatírók, a szakhatóságok, a szakértők, az engedélyezők, a projekt adminisztratív és pénzügyi hátterének biztosítói, a kivitelezők, a közbeszerzők, nagyon sokan vesznek részt tehát egy ilyen beruházásban. Ezek után közös örömünk az, amikor egy rossz állapotú ingatlant sikerül újjáépíteni, korszerűsíteni, és a benne található értékek, programok majd további életet adnak a háznak.”

Michl József Tatapolgármestere és Rigó Balázs alpolgármester a díjjal.

A szakmai díjra jelölt projektek értékelési szempontjai között a kiváló szakmai munka mellett a település lakosságára vagy a környezetre gyakorolt hatásokat is figyelembe vették, s így ítélték oda az elismerést. A kiírásra mintegy száz pályázat érkezett, más Komárom-Esztergom vármegyei díjazott nem volt idén.

A Kőfaragó-házban többek között kézművesség, gyümölcs-zöldség aszalás, kézműves sörfőzde, kávépörkölő üzem, kreatív fazekasműhely, külső-belső rendezvényterek várják az érdeklődőket.

A Településfejlesztési Díjról Rigó Balázs alpolgármester elmondta: „A pályázatra idén is olyan projektekkel lehetett jelentkezni, amelyek az előző esztendőben már lezárultak. Több szempontnak meg kellett felelni, például válaszolni kellett arra a kérdésre, hogy milyen társadalmi hatásokkal bír ez a fejlesztés. Ebben az esetben azt emeltük ki, hogy egy többfunkciós épületet hoztunk létre, ahol a köznevelési, a közművelődési, a kiállító- és a közösségi tér funkciók egy- aránt megtalálhatóak. Emellett azt is hangsúlyoztuk, hogy a projekt a hagyományőrzés mellett új innovációkat is tartalmaz. Ez a fejlesztési ötlet már a 2008-as Magyary-terv első változatának is a része volt. Érdekes, már akkor mintegy négyszáz írás érkezett be az önkormányzathoz, amit több fórumon is megvitattak. Így látható, hogy egy széles körű összefogásnak köszönhető a tatai Kőfaragó-ház projektje, amire igazán büszkék lehetünk, hiszen több mint 100 pályázat érkezett be, melyekből 10 település, köztük Tata kapta meg a Településfejlesztési Díjat. Tata vármegyénkben idén az egyetlen díjazott volt.”



A tatai fazekassággal interaktív módon, fazekasműhelyekben ismerkedhetnek meg a látogatók.