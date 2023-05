A napokban számoltunk be a kislány történetéről, akinek gyógyulásához a Kisalföld alapítványa 200 ezer forinttal járult hozzá. Az ásványráróiak majálist szerveztek a helybeli családért, és ott is több mint hárommillió forint gyűlt össze. A Példa Egyesület a Szigetközi Gyermekekért gyűjtése is 1,1 millió forintnál tart. Azonban a támogatók sora még hosszú, több helyszínen adományládákat is kihelyeztek.

– Úgy gondoltuk, hogy a versenyünkre a nevezési díjat Tamás Léna javára ajánljuk fel, akinek a helyszínen adományokat is gyűjtöttünk – hangsúlyozta Ölvedi István, a Jánossomorja Darts Club elnöke a múlt szombaton a kisvárosban szervezett megmérettetésen. Itt Lőrincz György jánossomorjai polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, és külön értékelte, hogy jótékonysággal is összekötötték a programot. A megmérettetésen harmincnégy páros versengett. A bevételt kiegészítve 200 ezer forint jött össze Lénáéknak. A dartsos közösség újabb rendezvényt is szervez június 3-án Mosonmagyaróváron, szintén a Tamás családnak.

Az Ásványrárói Gasztroklub tagjai havonta találkoznak, hogy együtt valami finomat főzzenek. Ezúttal Budapest ragu, körömpörkölt és halászlé – amihez a klub tagjai adták össze az alapanyagot – rotyogott az üstökben, és több mint 320 ezer forint jött össze, amit ők is a helybeli kislánynak ajánlottak.

Szabó Erikát, Léna édes- anyját is megkerestük, aki mint mondta, nem tudnak elég hálásak lenni ezért a páratlan összefogásért.

Az Ásványrárói Gasztroklub is sok finomságot főzött, hogy segítsen a Tamás családnak. Fotó: Kerekes István

– Hétfőn jöhettünk haza tíz kórházban töltött nap után, mert Lénának epeúti gyulladása volt. A májtranszplantációhoz szükséges összefoglalót megírták és ki küldték Hamburgba, most várjuk annak az időpontját – emelte ki az édesanya.