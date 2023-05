A környezetvédelem régóta jelentős szerepet játszik a VELUX életében. Ezt mi sem mutatja jobban, mint a 2030-ig szóló, tizenöt pontban meghatározott fenntarthatósági stratégia. A kijelölt akciók mentén haladnak a hosszú távú célok felé, hozzásegítve a vállalatot a környezettudatosabb üzemeléshez. Ennek jegyében szemétszedést kezdeményezett a vállalat. A felhívásra jelentkezhettek a dolgozók, továbbá családtagjaiknak és barátaiknak is és lehetőségük volt csatlakozni az akcióhoz.

„Globális szinten a VELUX Cégcsoporton belül számos terv és lépés van a fenntartható vállalati működésre vonatkozóan, úgymint a termékeink környezetbarát csomagolása vagy az energiatakarékossághoz kapcsolódó akciók. Emellett szervezünk helyi eseményeket is, mert fontosnak tartjuk, hogy munkavállalóinkat is a környezettudatos mindennapokra biztassuk. A szemétszedési akciónkat minden évben megrendezzük a vállalaton belül, ami egyben egy közösségépítő program is a dolgozók számára” – fejtette ki Hidegh Dániel, a vállalat minőségbiztosítási és HSE igazgatója.

A szemétszedési akció helyszíne Fertődön a Váci Mihály utca mögötti „szélfogó” erdő volt, melyhez a tetőtéri ablakokat gyártó vállalat dolgozói mellett néhány helyi lakos is csatlakozott, hogy ők is részesei lehessenek a gyár mögötti terület megtisztításának, ezzel is hozzájárulva környezetük szépítéséhez.

„Egyetlen délelőtt sikerült egy nagy pótkocsinyi szemetet összegyűjteni a területről. Ebben akadt műanyag- és üveghulladék, de találtunk vödröt, hordót, autógumit, ágyrugót és hűtőszekrényt is” – folytatta Hidegh Dániel.

A szemétszedési akció helyszíne Fertődön a Váci Mihály utca mögötti „szélfogó” erdő volt.A szemétszedéssel megtisztított erdős területet a jövőben a helyi közösség használatára bocsátja a vállalat. A terület alkalmas lehet majd közösségi tér kialakítására vagy akár kutyasétáltatásra is. A közösségi akcióban részt vevők a program végén egy közös bográcsozással zárták a napot.