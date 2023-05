Jubileumhoz, a huszonötödik alkalomhoz érkezett a Szent­andrás községek találkozója. A rendezvénynek rendszeres résztvevője Rábaszentandrás is, az ünnepi eseményt Jászszentandráson tartották. Magyarországon hat település viseli ezt a nevet: Békésszentandrás, Hernádszentandrás, Jászszentandrás, Nemesszentandrás, Rábaszent­andrás, Tornaszentandrás.

A találkozón a hagyományoknak megfelelően az önkormányzatok képviselő-testületei vettek részt. Megtartották a szokásos közös képviselő-testületi ülést, ahol a polgármesterek, képviselők elmondták az elmúlt évben történteket. Megrendezték a kulturális műsort is, melyen a helyi művészeti csoportok léptek fel, majd a vendégek megismerkedtek a házigazda falu nevezetességeivel. Emléktábla-avatást is tartottak a jubileum alkalmával, aztán átadták a Szentandrás települések zászlóját a jövő évi rendezőnek, Békésszentandrás polgármesterének.