A versenyeket a kecskédi Öreg-tó partján tartották, az A csoport versenyét az esztergomi Vasas Horgász Egyesület nyerte, Iglódi Réka lett a legeredményesebb női horgász.

A B csoport versenyére rekordszámú, 14 horgászegyesület nevezett be. A 42 versenyzőt jó idő fogadta és a halak is „érdeklődőek” voltak. A legjobban fogók 10 kilogramm feletti eredményt értek el, főleg dévéreket fogtak, de előfordult 1–2 ponty is.

Igazán szép eredmények születtek a Felnőtt Megyei Halfogó Horgász Csapatbajnokság A és B csoportjának versenyén. FOTÓ: KEMHESZ

Az első helyet a tatabányai Duna Sporthorgász Egyesület szerezte meg, második lett a Tokodaltárói Horgász Egyesület, ők ketten felkerültek az A csoportos versenybe. A harmadik helyet a Mocsai Sporthorgász Egyesület kapta. A legtöbb halat, 12 kilogrammot Schmidt-Kovács Bence fogta a Duna Sporthorgász Egyesületből.

Az A csoport versenyén hideg, szeles idő fogadta a 12 csapatot és az öt női versenyzőt. A nem túl optimális körülmények dacára a halak kapáskedve igen jó volt. Főleg dévérek, kevés törpeharcsa és jó pár ponty alkotta a zsákmány zömét.

Nagy fölénnyel lett első a Vasas Horgász Egyesület Esztergomból, a második helyet a Tatai Horgász és Környezetvédő Egyesület szerezte meg, a Tokodi Horgász Egyesület lett a harmadik. A női versenyzők kitettek magukért, 14,8 kilo- grammal Iglódi Réka (Szőnyi Dolgozók SHE) fogta az egész mezőny legtöbb uszonyosát. A legtöbb halat fogó versenyző Szerencse Zoltán volt (Vas- utas Horgász Egyesület Komárom) 26 kilogrammos zsákmányával.

A versenyszákokban tartott kopoltyúsok mérlegelés után visszakerültek a tóba, majd Kecskéd polgármestere, Grúber Zoltán köszöntötte a résztvevőket és átadta a díjakat a helyezetteknek.