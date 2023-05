Több százezres, de néha milliós ráfordítás kell ahhoz, hogy a természet a természeté maradjon. A Kisalföldi Erdőgazdaság 2021-ben nagy akció keretében 450 köbméter szeméttől szabadította meg a térség erdőit. Régi hűtők, építési törmelék és autóalkatrészek kerültek elő, a szakemberek pedig értetlenül állnak az esetek előtt, hiszen ezek nagy részét a hulladékudvarok térítésmentesen átveszik. Nemcsak esztétikai problémát jelentenek ezek a lerakatok, hanem az erdei életközösség rendjét is megbontják. A növénytakaró itt nem fejlődik, ugyanakkor az invazív fajok virulnak. A mirigyes bálványfa, vagy a parlagfű például remekül érzi magát a szemét között is. Innét aztán továbbterjeszkedhetnek a régóta ott élő fajok rovására. Emellett a szemétből sokszor káros anyagok szivárognak, például olaj, vegyszerek, festékek, melyek szintén károsítják az erdő talaját és az ott élő állatokra is veszélyesek.

Ingyen fogadják a szemetet, lomot a hulladékudvarok

Akár társas-, akár családi házban lakunk, a rendszeres szemétszállításért fizetni kell. Azt azonban nem tudja mindenki, hogy ennek keretében a régi mosógépet, festékesdobozokat vagy építési törmeléket is le lehet adni a hulladékudvarokban. A Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. hat, a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 10 hulladék- udvart üzemeltet. A STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. pedig tizenhét zöldudvart és két hulladéklerakót működtet. A szolgáltatást mindhárom szervezetnél a hátralékkal nem rendelkező ügyfelek vehetik igénybe, lakcímkártya bemutatása után.

Az udvarokban anyagonként változó mennyiségben, de ingyen elhelyezhetők kisebb elektronikai gépek, kiürült vagy majdnem teljesen üres, festék vagy hígító tárolására használt dobozok, akkumulátorok, gumiabroncsok, bútorok, valamint egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladékok egyaránt. Győrben mennyiségi korlátozás nélkül helyezhető el a hulladéktároló konténerek befogadókapacitását figyelembe véve a lomhulladék, a műanyag-, a papír-, az üveg-, a fém- és a textilhulladék, valamint a fás szárú kerti nyesedék. Az építési törmeléket Győrben korlátozott mértékben, a megye többi részén pedig külön díjfizetés ellenében lehet elhelyezni, az árat köbméterenként határozzák meg.

Nagy Csaba, a GYHG ügyvezetője elmondta, a cég hulladékudvaraiban térmester is segít abban, mit, hová helyezhetünk el.

Fotó: Csapó Balázs

Újra kinyit a Reptéri úti lekaró

– A hat jelenleg is működő hely mellett június másodikán a Reptéri úti hulladéklerakó is elérhető lesz – mondta el Nagy Csaba, a GYHG ügyvezetője. – Sokan veszik igénybe a hulladékudvarokat, a logisztikai kapacitásunkat is a felhasználók igényeihez igazítjuk. Minden udvarunkban van térmester, aki örömmel segít, ha nem tudjuk, hogy az általunk hozott hulladékot melyik konténerbe helyezzük el.

Egy év alatt 5 bírság az illegális szemetelőknek

Az elmúlt évben a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladékok kapcsán a hulladék tulajdonosára vagy korábbi birtokosára 5 esetben, összesen 354.240 forint hulladékgazdálkodási bírságot szabott ki. A bírság összege ezenfelül a szállítási, helyreállítási és eljárási költségekkel növekszik, melyek után akár több millió forintos büntetésre is számíthatnak a jogellenes tevékenységet elkövetők. Emellett szabadságvesztést is kockáztatnak azok a szemetelők, akik jelentős mennyiségű hulladékot raknak le illegálisan.

A legnagyobb összegű bírságot Csorna külterületén 2 tonna veszélyes hulladék elhagyása, jogellenes elhelyezése miatt szabták ki.

A vonatkozó jogszabályok kimondják, ha települési hulladékot hagynak el közterületen, illetve más ingatlanán, akkor a bírság kiszabására a települési önkormányzat jegyzője jogosult.