Áder János a Baksa-iskola tanárai és diákjai előtt tartott előadásában elsőként a népességrobbanásról és annak hatásairól beszélt. Az energiafogyasztás például a száz évvel ezelőttihez képest tizenkétszeresére nőtt; 1950-ben 2,5 milliárd ember élt a földön, most 8 milliárd, de a közeli jövőben ez a szám elérheti a 10 milliárdot. A növekvő népesség növekvő fogyasztással párosul, erős urbanizációval, és ezt pedig ki kell elégíteni, amelynek következményeit még nem látjuk. Áder úgy fogalmazott: terjed a "dobd el kultúra", vagyis vegyünk, használjuk, dobjuk el, erre biztatnak minket a reklámok. Márpedig minden terméknek van energia- vagy vízlábnyoma. Természetesen külön fejezet jutott az atomreaktoroknak: 422 atomerőmű adja a világ energiájának 10 százalékát.

A legolcsóbb áram az, amit meg sem termelünk

A diákok sok mindent megtudhattak a megújuló energiaforrásokról, arról, hogy mekkora kincsünk a víz, és hogy a hiánya milyen következményekkel jár. Áder János részletesen kitért a hazai helyzetre, így szavaiból kiderült, hogy az elmúlt öt évben évente megduplázódott a napenergiatermelés hazánkban. A hallgatóság megtudta azt is, hogy az ország energiatermelésének 10 százalékáért a mátrai erőmű felel. Ám az emisszós kibocsátásának 10 százalékért is, így be fogják zárni. A tervek szerint napelemparkok és gáz-, illetve biomasszát elégető erőmű veheti át a helyét.