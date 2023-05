A hazájukban kisebbségben élő keresztény közösségek számára a szülőföldön való boldogulás érdekében elengedhetetlen, hogy a fiatal nemzedékek színvonalas felsőfokú oktatásban részesüljenek. Ezt segítendő Magyarország 2017-ben ösztöndíjprogramot indított számukra, amely szerves része a Hungary Helps magyarországi humanitárius programnak. A cél, hogy a résztvevők a diploma megszerzését követően hazájukba visszatérve az ottani fejlődés előmozdítói lehessenek.

Páliné Nyiri Sylvia, az egyetem Nemzetközi Programok és Alumni Központjának munkatársa elmondta: a Széchenyi István Egyetem sikeresen vesz részt a programban, amelynek keretében összesen 21 fiatal tanul Győrben. Ők Kenyától Szírián át Pakisztánig számos országból érkeztek. Mivel a legfőbb cél beilleszkedésük segítése, az intézmény többféle rendezvényt szervez számukra, ahol lehetőség nyílik új kapcsolatok kialakítására. A hallgatók befogadást nyerhetnek egy hasonló szellemű keresztény közösségbe, és nem utolsósorban szabadon gyakorolhatják vallásukat. Az ösztöndíjasok ebben a félévben hetente részt vettek a győri angol nyelvű istentiszteleteken. Emellett az egyetem Biblia-tanulmányozó foglalkozásokat is tartott számukra, ahol a Szentírás szavain keresztül önmaguk barátokkal és Istennel való kapcsolatáról is többet megtudhattak, valamint az elmélyülés, reflektálás mellett pozitív önfejlesztő gondolatokat is megtanulhattak.

Matthew Boota pakisztáni hallgató a győri Püspökvár Toronykilátójában – a háttérben a Széchenyi István Egyetem modern épületei láthatók. Fotó: Májer Csaba József - SZE

A Biblia-órák egy különleges eseménnyel, a győri Káptalandombon tett kirándulással zárultak. Ennek során a nemzetközi hallgatók megismerkedhettek Apor Vilmos győri vértanú püspök történetével, aki a második világháború végén befogadott menekülők védelme közben vesztette életét. Emellett lehetőségük nyílt a Toronykilátóból megcsodálni Győr szépségeit, valamint ellátogatni a Café Collisba, ahol a fogyatékossággal élők foglalkoztaásának elősegítése a fő motiváció.

Matthew Boota pakisztáni, elsőéves ellátásilánc-menedzsment mesterszakos hallgatónak nagyon tetszettek a programok.

Egyedi, különleges tapasztalatokat szereztem. A Biblia-órák során a Biblia tanításainak megértése mellett alkalmam nyílt megismerkedni hasonló gondolkodású fiatalokkal, a győri városnéző túra pedig a kikapcsolódáson kívül lehetőséget nyújtott Győr és az itteni kultúra mélyebb felfedezésére. Mindez hozzájárult személyes fejlődésemhez, és boldog vagyok, hogy részese lehettem ezeknek a programoknak

– fejtette ki.