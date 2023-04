Újvári Ildikó kézzel készített ékszereit állította ki, Oláh Izabella grafikáin keresztül mutatta meg tehetségét, míg férje, Gulyás Péter díszműkovács munkáit is megnézhették a látogatók.

Emellett megcsodálhatták Lövey Györgyi és Sebestyén Ákos festményeit, belelapozhattak Majoros Nóra ifjúsági és gyermekkönyveibe is. Menyhárt Tünde stílustanácsadó, a MariArt egyedi, minőségi ruhák tervezője is elhozta alkotásait, Kálmán Tamara táncos pedig a tánc világnapja apropóján egy szóló koreográfiát mutatott be a nagyközönségnek. Sokan voltak kíváncsiak Szarka Ildikó, a Resil art megalapítójára is, aki epoxy gyantából készít ékszereket, képeket és különböző lakásberendezési díszeket.

- Nyúl hétköznapi hősei díjra nagyon sok nevezés érkezett az összes kategóriában. Több mint száz, ami azt is jelenti számunkra, hogy jó itt lakni és jó a helyi közösség. Nem szerettük volna, ha ez verseny lenne, ezért akire három különböző helyről érkezett nevezés, odaítéltük a kitüntető címet, és a vele járó elismerő oklevelet - fejtette ki Buzás Tiborné Kata a Fiatalokért Együtt Kulturális Egyesület elnöke.

Számos hétköznapi hős kategóriában érkeztek javaslatok, szavazatok. Volt köztük orvos, polgárőr, tanító, pedagógus, futár, édesanya, nagymama, szakács és még sorolhatnánk.

A Legjobb pedagógus kategória annyi tanárra és tanítóra érkezett nevezés, hogy úgy döntöttünk az egész Pilinszky János Általános Iskola megérdemli ezt az elismerést.

Legkedvesebb szolgáltató kategóriában díjazták:

Patai Terézia

Lévai Gabi

Bradács Brigitta

Sulyokné Kiss Diána

Udvardiné Takács Edina

Horváth Sándor és felesége

Handl-Konta Barbara

Pintér Dávid

Bejcziné Vass Katalin

Ácsné Szabó Ildikó

Pohárnik Jánosné

Adler Igor

Önzetlen segítő kategóriában oklevelet vehetett át:

Nyúli Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület

Stecina Krisztián

Marczaliné Timi

Különleges édesanya kategóriában ismerték el:

Ácsné Szabó Ildikó

Rabainé Handl Ildikó

Madarász Sándorné

Szita-Bognár Beáta

Patai Terézia

Különleges édesapa kategóriában a legtöbb szavazatot kapta:

Németh Viktor

Erős Gábor

Violka Róbert

Különleges gyermek kategóriában nevezték:

Kiss Gergő

Marczali Laura

Egyéb kategóriában díjazták:

Nyúli Falukórus vezetője Spissichné Gesztesi Zsófia

Szigeti Éva és a gyermekorvosi rendelő csapata

Kállai Gyula és Kállai Gyuláné, akik évtizedek óta főznek a falura

Legszuperebb nagyszülő kategóriában oklevelet kapott:

Szombathelyi Gyuláné Emő

A legszuperebb nyugdíjas kategóriában:

Géberné Gombás Márta