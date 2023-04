Nagy öröm volt a faluban az óvoda újranyitása, mely azóta is egyre növekvő gyereklétszámmal bizonyítja, szükség volt az intézményre. Az önkormányzat pályázati forrásból újította fel teljeskörűen az épületet, ami helyet ad a lurkóknak. A Magyar Falu Program jóvoltából az udvarrendezés is megtörtént, nincs hiány a játszóeszközökben sem.

- Büszkék vagyunk az óvodánkra – kezdte Szilágyi Andrásné polgármester, aki hozzátette, egy több mint 50 négyzetméteres tornaszobával bővült az épület, 40 millió forintból – Vegyes csoporttal működik az óvoda, de a tornaszoba révén lehetőség van arra, hogy külön foglalkozások legyenek kicsiknek, vagy a nagyobbaknak. Az év végi tartalékunk révén óvodai sporteszközöket vásároltunk.

A középületeink, intézményeink rendben vannak. Az energiaválság bennünket is spórolásra ösztönöz, így az energetikai kiírásokban bízunk, amivel csökkenthetőek lennének a kiadásaink. Az óvoda esetében jó lenne idővel a napelemes, hőszivattyús fejlesztés, de a legfontosabb, hogy a működése zökkenőmentes legyen – jegyezte meg a polgármester.

A Keller Márta önkormányzati dolgozó által kihelyezett babazászló jelzi, ismét egy kis csöppséggel gyarapodott a falu. Fotó: Kustor Réka

Az elmúlt időszak éreztette hatását, a közösség kimozdítása, összekovácsolása még hangsúlyosabb lett. Jól sikerült a disznótoros rendezvény, ami egy helybeli felajánlásnak köszönhető, a hurkából kóstoló is jutott az időseknek. A civil szervezetekkel szoros az együttműködés, az Acsalag Községért Egyesület sikeres pályázata által a falunapot illetően is mernek nagyot álmodni. S ha már közösség, eszközbeszerzésre is nyertek forrást, amiből pingpong-, és csocsóasztalt, sátrat, a tájházba padokat vásároltak, utóbbi akár egy közös filmvetítés ülőhelyeként is szolgálhat.

-Van két közmunkásunk, nagycsaládos édesanyák. A közterületek rendezése mellett tervezzük, hogy besegítenek a tájháznál is, amit szeretnénk időszakosan kinyitni akár a turisták, elszármazottak, érdeklődők előtt.

A temető mellett a környezetbe illő buszmegállót terveztünk, és elkészült a ravatalozó esőcsatorna rendszere is. A fásítás sem marad el, 10 facsemetét nyertünk az Országfásítás programban, a Fő utcán folytatjuk az ültetést – zárta végül a polgármester.