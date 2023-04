Kelemen Áron atya harminc éve az egyházi zene bűvöletében él: a Collegium Musicum Jaurinense régizene együttes vezetését végzi Bruckner Máté kollégájával a győri Szent Mór perjelség kötelékében, és kutatja a gregorián és római zene világát.

Hallgassa meg!

Farsang után érkezünk az előböjtbe, mely egyből a vigasságok után az emberi mulandóságra hívja fel a figyelmet. A második lépcső a bűnbánat, melyet a böjtölés is kifejez. – Az egyház nem rémisztgeti a böjtölőt, hogy mi lesz ha nem tartja be az önmérsékletet, hanem mellé áll, és a liturgiában is bíztatja felmutatva, hogy nézd, Jézust is megkísértette a sátán.

A virágvasárnap még Hozsannát zengő tömeg szava azonban hamar fordul „Feszítsd meg”-gé. –A 21, és a 68. zsoltár több mondata nagypénteken teljesedik be: Elosztották ruháimat maguk között, köntösömre sorsot vetettek. Ételembe epét kevertek, szomjúságomban ecettel itattak. Épp azért kerülnek a liturgiába. Átlengi a nagyhetet a Christus factus est: Krisztus engedelmes lett egészen a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Jézus engedelmessége az ami az Atyával való kapcsolatát a legszebben kifejezi.

A sötéttől a fény, a katarzis felé vezet a húsvéti vigília liturgiája. – Megrendítő a Glória in excelsis Deo és az Allelúja amiket egész nagyböjtben addig mellőztünk, és az orgonaszó visszatérése ami a szent három napban hallgatott. Ezek fantasztikus pillanatai a húsvéti liturgiának.

Ahogy Áron atya mondja, az évről-évre ismételt liturgiai elemeknek is lehet varázsa, megszólíthat az, ami előtte talán soha. –Ezek a megérintettségek ajándékok, amikre nem tudunk felkészülni, mert a legváratlanabb pillanatban érnek utol bennünket. Az idei húsvétban a 138. zsoltár az, ami megszólít, mert fontos kérdés az, hogy Isten hogyan van jelen az életünkben. Sokan felteszik a kérdést, hogy engedheti meg Isten a szenvedést. Ez egy olyan misztérium, amire nem lehet két mondatban válaszolni, de ami biztos hogy az Isten ebben jelen van. A szenvedésben is jelen van, az örömben és az ünnepben is és semmi nincs, ami ne az ő akaratával történne. Ennek a misztériuma hátborzongató.