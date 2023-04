Személycsere történt a kisbaboti önkormányzati képviselő-testületben. Csete Ferenc lemondott képviselői tisztségéről, akit a legutóbbi választás eredménye alapján Bedő Richárd Sándor váltott a testületben. Az új képviselő kisbaboti születésű, a mezőgazdaságban dolgozik. Barcza Tibor polgármester a Kisalföldnek elmondta: számít új kollégája lelkesedésére és tenni akarására. A községvezető faluja aktuális ügyeiről is beszámolt a Kisalföldnek.

– Közmeghallgatást tartottunk a közelmúltban, melyen tájékoztattam a helyieket a folyamatban lévő ügyekről, tervekről. Szóba került a bevezetett iparűzési adó is. Érthető ez, hiszen korábban ez az adónem nem létezett nálunk. El is magyaráztam, miért volt szükség az intézkedésre. Egyrészt némi bevételt remélünk tőle, nem sokat persze, pár százezer forintról van szó.

Minden fillérre szükségünk van. Most nincs saját forrásunk - mondta Barcza Tibor polgármester.

– Másrészt állami segítségre számíthatunk, hiszen adóerő szempontjából „kicsik” vagyunk. Minden fillérre szükségünk van, hiszen fejlesztésre a megemelkedett kiadások, elsősorban az energiaköltségek miatt most nincs saját forrásunk. Körülbelül tizenöten-húszan érintettek az új adónemmel, de a legtöbben csak a minimumot fizetik majd – fogalmazott Barcza Tibor.

Saját forrásuk ugyan nincs, de a Magyar Falu Program támogatásával két fejlesztés is kezdődik hamarosan Kisbaboton. Az egyik a faluház energetikai korszerűsítése és felújítása. A tetőcserét és a nyílászárók cseréjét, a fűtésrendszer átalakítását, a szigetelést végzik el a nyert 18 millió forintból.

– A kivitelező felmérte a helyzetet, számítunk rá, hogy a napokban a munka is elkezdődik. Ugyanígy indulhatna már közösségi terünk szabadtéri színpadának befedése. Két hete várjuk a szükséges anyagot, de nem akar megérkezni. Abban azért bízom, hogy egy-két hónap alatt mindkét beruházásunk elkészül – jegyezte meg Barcza Tibor.

A polgármester beszámolt arról is, hogy részt vettek a településfásításban. Tizenöt juhart kaptak, melyeket a közterületeken ültettek el, összefogással. – Most is számíthattunk a falubeliek segítségére, ami minden megmozdulásunknál jellemző – tette hozzá.