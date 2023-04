- Az élelmiszerhulladék és élelmiszerpazarlás nem ugyanazt jelenti - kezdte az előadó. A Széchenyi István Egyetem egyetemi docense felhívta a figyelmet a NÉBIH Maradék nélkül nevű programjára. Dr. Gombkötő Nóra rávilágított: három féle élelmiszerhulladékbot különböztetünk meg: a nem elkerülhető, a potenciálisan elkerülhető és elkerülhető hulladékokat. Megdöbbentő adatokkal is szolgált: 1,3 milliárd tonna élelmiszerhulladék keletkezik évente a világon, ebből 1,8 millió tonna Magyarországon. Kiemelte, ne csak azért ne pazaroljuk az élelmiszert, mert az érték, hanem azért se, mert ezáltal termőföldet, vizet és szennyező erőforrásokat is pazarolunk.

Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok egyike 2030-ra felére csökkenteni a kukába kerülő élelmiszereket.

A szakember az újrahasznosításra, újrafeldolgozásra is adott hasznos tippeket, például, hogy a banánhéjtól a kávézaccon a teafilterig mennyi mindenre alkalmasak azok.