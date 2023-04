Idén november végére készül el az a beruházás, mely 3,8 milliárd forintból a Rába és a Rábca folyó mentesített öblözeteinek árvízvédelmi fejlesztését célozza. Ennek nyitórendezvényét Hanságligeten tartották, a már javában épülő Mosonszentjánosi-zsilip melletti területen.

– Az éghajlatváltozás ránk rúgta az ajtót, érzékelhető volt, hogy változtatás szükséges a vízgazdálkodásban – hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter, aki köszönetet mondott a vízügynek a jelen projektért. Hozzátette: a vízzel gazdálkodni kell, azt megőrizni, lassítani az elfolyását. A tárcavezető az ökológiai vízgazdálkodás fontosságát emelte ki. Szerinte ez a beruházás jó minta arra, hogyan lehet ökológiailag is jól gazdálkodni a vízzel.

– Büszkék vagyunk a Hansági-főcsatornára, a Mosonszentjánosi duzzasztóra, mi is vigyázunk rá, hiszen vízgazdálkodási szerepe mellett turisztikai szerepe is van – húzta alá Lőrincz György jánossomorjai polgármester, aki ecsetelte azt is, mit tesz a helyi önkormányzat a környezetvédelemért.

– A táj értékét is növeli és biztonságot is nyújt – ezt már Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója mondta a projektről, megjegyezve, hogy hármas célnak szeretnének vele megfelelni. A beruházás további részleteire Görbedi László, a kivitelező cég, a Mészáros és Mészáros Zrt. vezérigazgatója és Németh József, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója tértek ki.