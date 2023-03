Hét komoly beruházás kezdődhet meg ebben az évben Csornán. Illetve már el is kezdődtek, hiszen az önkormányzat megindította a projektek előkészítéséhez szükséges eljárásokat. A fejlesztések anyagi fedezetét pályázati támogatások biztosítják, ezekről a szerződést már alá is írták. A részletekről dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester tájékoztatta a Kisalföldet.

Elöljáróban elmondta: ta­valy december végén kapták meg az értesítést a 2022-ben benyújtott pályázatok elbírálásáról. A város valamennyi kérelme zöld utat, azaz támogatást kapott.

– A kedvező döntésnek köszönhetően folytathatjuk a csapadékvíz-elvezető rendszerünk fejlesztését, melyhez szorosan kapcsolódik egy útfelújítás is – fogalmazott dr. Bónáné dr. Németh Katalin. – Az Erzsébet királyné utca burkolatát a Soproni úttól egészen a vasútállomásig felújítjuk. Ezzel együtt parkolók, buszváró öblök épülnek. A csapadékvíz-elvezetés érinti az Erzsébet királyné utcát a Köztársaság utcai csomópontig, illetve a Köztársaság utcát is. Elkezdhetjük az önkormányzat által tavaly megvásárolt, egykori Richards-gyártelep rendezését is. Helyi piacot alakítunk ki, parkosítunk, a közműveket korszerűsítjük, parkolókat építünk. Szintén támogatást kaptunk egy tekepálya építésére, illetve a beruházás részeként a Jázmin utca egy részén a csapadékvíz elvezetésének megoldására és gyalogosátkelő kiépítésére. Utóbbi nagyon hiányzik abból a kereszteződésből. A tekepálya a sporttelep déli le­látója mellett lesz.

dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester: Csorna valamennyi pályázata támogatást kapott - Fotó: Szabados T.

A polgármester kifejtette: a Vilmos parki tó mederkotrása és környezetének rendezése is megvalósulhat a nyertes pályázattal, ami szintén egy régóta tervezett fejlesztés. Ugyanebben a programban szerepel a nagy műfüves pálya környékén kialakítandó rekortán futó­pálya. A rövidesen átadandó bölcsőde további bővítéséhez is nyert forrást az önkormányzat.

– Már a tavalyi alapkőletételkor is elmondtuk, hogy amint lehet, két újabb csoportszobával bővítjük a bölcsődét. Ez a pályázatunk szintén támogatást kapott, így megkezdtük az előkészítést. A már meglévő hármas épület jobb oldali szárnyánál csatlakozik majd az új. Egy másik intézményünk, a Szent István téri Bóbita Óvoda felújítását is megvalósítjuk. Energetikai korszerűsítésére, nyílászárócserére kerül sor többek között. Akik ismerik az épületet, tudják, hogy időszerű a beavatkozás – tájékoztatott dr. Bónáné dr. Németh Katalin. Hozzátette: az előkészítés valamennyi projektnél megkezdődött. Az engedélyes kiviteli tervekig azonban hosszú út vezet, hiszen egy-egy eljárás hónapokat is igénybe vehet. Mint megjegyezte: van olyan fejlesztés, aminél már idén a gyakorlati munka is elindul, de lesznek, melyek a jövő évben kezdődnek el. A fejlesztések 2,2 milliárd forintba kerülnek összesen.

A városvezető olyan pályázatokról is beszámolt, melyeket év végén adtak be és amelyek elbírálását még várják. Támogatást kértek Földszigeten egy új orvosi rendelő építésére; valamint a Szociális és Gyermekjóléti Központ energetikai felújítására, aminek része lenne az idősek otthonának korszerűsítése, udvarának karbantartása, elektromos üzemű kisbusz beszerzése, töltőállomás telepítése, parkolók kialakítása. A harmadik pályázata az önkormányzatnak a kórház területén lévő egészségházra vonatkozik. A belső felújítások mellett ott is szükség lenne egy dolgozói parkoló kiépítésére. E három beruházás összesen 647 millió forint lenne.