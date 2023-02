A képzés szervezője a Természetes Életmód Alapítvány, a helyszín a Fertő–Hanság Nemzeti Park Csapody István Természetiskolája és a fertőszéplaki Margaréta Óvoda. A programon 23 óvodapedagógus vett részt, nemcsak a megyei intézményekből, hanem távolabbi helyekről is érkeztek résztvevők.

– A továbbképzés célja a környezeti nevelés és a fenntarthatóság pedagógiájának, elveinek, módszereinek megismertetése, a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadása. Részben azoknak a zöldóvodáknak a vezetői, pedagógusai vannak itt, akik már elnyerték ezt a címet, de a szigorú kritériumok teljesítéséhez, folyamatos fenntartásához támogatásra van szükségük, hiszen a státuszt háromévente meg kell újítani. Másrészt a címre most pályázó intézményekben dolgozó pedagógusokat is hasznos ötletekkel és ismeretekkel látjuk el – kezdte Labanc Györgyi környezeti nevelő, a Természetes Életmód Alapítvány elnöke. Hozzátette, elméleti tudást és gyakorlati tapasztalatot adnak át például azoknak a frissen végzett óvónőknek, akik még nem tudják, mi az a környezeti nevelés. Illetve ahhoz is kapnak támpontot, hogy ezeket az ismereteket miként lehet a kicsiknek átadni.