Az a gépjárművezető, aki akadályozza az ingatlanra való ki- és bejutást a tulajdonos engedélye nélkül, szabálysértést követ el. Márpedig ilyen ingatlannak minősülnek a saját garázsok is. A tulajdonos bejelentést tehet a rendőrségen, ahol megkísérlik elérni a jármű gazdáját – tudtuk meg a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól. Ezzel egyidejűleg rendőrjárőr, városrendész vagy közterület-felügyelő is érkezik a helyszínre.

Amennyiben az elszállítást a városrendészet vagy a közterület-felügyelet végzi, a jármű tulajdonosának ki kell fizetnie az elszállítási díjat. Ha a járműnyilvántartásban a tulajdonos megadott elérhetőséget, az intézkedő értesíti is az elszállításról. Itt még menthető az eset, ha a tulajdonos 15 percen belül a helyszínre ér, nem kell fizetnie.

Feljelentést is vonhat maga után

Amennyiben az elszállítást a rendőrség kezdeményezi, a körülményeket figyelembe véve a rendőr helyszíni bírságot is kiróhat. Ez már igencsak fájhat a pénztárcánknak, 5 ezertől 50 ezer forintig terjedhet az összege. S ha ez nem volna elég, a rendőr szabálysértési feljelentést tehet a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt.

Az intézkedő rendőr helyszíni bírságot is kiszabhat, aminek az összege elérheti akár az ötvenezer forintot.

Fotós: Csapó Balázs

Harc a belső udvaron

Több olyan ház van Győrben, aminek a belső udvara már magánterületnek számít, vagyis osztatlan közös tulajdon. Ezeken a helyeken az a legegyszerűbb, ha a társasház szabályozza a parkolóhelyek használatát.

Sajnos ez sem jelent minden esetben megoldást, mert ha a lakók, az érintettek nem tudják rendezni egymás között a vitát, a garázs tulajdonosa a települési jegyzőnél kérhet birtokvédelmet.

– Alapesetben minden tulajdonos jogosult használni az udvart, de közben senki nem korlátozhatja a másikat a használatban – mondta a Kisalföld érdeklődésére dr. Horváth Tamás, a győri polgármesteri hivatal hatósági főosztályvezetője. Vagyis az ott lakók parkolhatnak az udvarban, de a járművel nem zárhatják el az utat úgy, hogy mások ne tudjanak szabadon közlekedni.

– Amennyiben ilyen mégis előfordul, a birtokos, a garázs tulajdonosa az esettől számított egy éven belül a jegyzőtől kérhet birtokvédelmet. Az eljárás illetékmentes, természetes személy a kérelmet írásban vagy ügyfélkapun keresztül tudja benyújtani.

Bizonyítás tanúkkal

A birtokvédelmi eljárás sajátossága, hogy a kérelmezőnek kell az akadályozás tényét bizonyítania. Neki kell hitelt érdemlően igazolnia, hogy jogosult az udvar használatára és fényképpel, tanúvallomással vagy egyéb módon alá kell tudnia támasztani a jogsértést és annak időpontját. Az eljárás során a jegyző a kérelmet elküldi a másik félnek is, akinek nyilatkozatot kell tennie. A jegyző ezt követően hoz döntést, sőt, akár kártérítést is megállapíthat. Ha a birtokvédelmet megállapítják és a feszültség továbbra is fennáll, a jogosult a jegyzőnél végrehajtási eljárást kezdeményezhet.

Mielőtt beadná Aki birtokvédelmi kérelmet szeretne beadni, érdemes tájékozódnia a részletekről a kormányrendeletben, de tájékoztatást is kérhet a hivataltól – Győrben a városháza hatósági főosztályának igazgatási osztályától.