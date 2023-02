Farkas Andrea ápolási igazgató azzal kezdte, hogy sok szakdolgozóhoz hasonlóan ő sem véletlenül választotta ezt a szakmát. Az empátia, az együttérzés a betegekkel végigkíséri mindannyiuk munkáját, enélkül nem is lehetne végezni ezt a hivatást. A szakma szépségei mellett a nehézségekre is kitért. - Fontos az utánpótlásnevelés, hogy a fiatalokat a pályán tudjuk tartani - mondta, és egyben kérte a tapasztalt dolgozókat, hogy segítsék tanácsaikkal az utánuk jövő nemzedéket. Hozzátette, annak ellenére, hogy kevesen vannak, igyekeznek úgy szervezni a beosztást, hogy minden szakdolgozónak jusson ideje a pihenésre, a családra is.