Németh Árpád polgármester elmondása szerint a nehézségek ellenére is eredményes évet zárt Veszkény. A település vezetője kitért a főbb eredményekre, közülük is kiemelve az orvosi rendelő teljes felújítását és az orvosi eszközök beszerzését.

– A Falusi Útalap révén egy fontos és időszerű beruházáson vagyunk túl, megújul a Fő utca aszfaltburkolata, megtörtént a vízvezetékek cseréje. Nemcsak a közlekedésbiztonság, de a falukép is javult ezáltal. Járdafelújítások zajlottak a múlt évben, illetve a Széchenyi utca aszfaltozását is folytattuk. Újdonság a falugondnoki szolgálat beindítása, pozitívak a visszajelzések, a gyakorlatban is jól működik. Ehhez a nyár közepén munkára fogtuk a Magyar Falu Programban nyert falugondnoki kisbuszunkat – idézte fel a polgármester.

Bővült a rendezvények köre, amelyek mind több résztvevőt vonzottak.

– A színvonalas rendezéshez és lebonyolításhoz jól jöttek az újonnan beszerzett eszközök – jegyezte meg a vezető, majd folytatta: – Mindehhez az önkormányzat évi 100 millió forintos költségvetése, kisebb pályázatok, valamint a Magyar Falu Program által az elmúlt három évben elnyert 759 millió forint adott fe­­dezetet.

A takarékos működésre való kényszerű átállás persze az önkormányzatot sem kerülte el. Éppen ezért racionalizálták az energiaköltségeket a sportcsarnokban, az önkormányzati épületekben, az óvodában és az iskolában.

Örömteli hír, hogy tavaly a lakosságszám átlépte a bűvös ezres létszámot. Biztató az is, hogy gazdára talált tizenkilenc telek, és újabb huszonhármat mértek ki.

A bővülő új falurész sok fiatal családja visszaigazolása annak, hogy érdemes Veszkényben letelepedni, élni

– tette hozzá büszkén Németh Árpád.