A több mint hét évtizedes múltra visszatekintő Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Magyarország legnagyobb tudományos rendezvénye. Azok a fiatalok nevezhetnek rá, akik a megelőző egyetemi konferenciákon teljesítményükkel erre jogosultságot szereznek.

A Széchenyi István Egyetem minden félévben megrendezi saját Tudományos és Művészeti Diákkonferenciáját (TDK), amelyeken csak tavaly közel 50 szekcióban több száz hallgató mutatta be kutatási eredményeit. A résztvevők és a díjazottak között mind több a nemzetközi hallgató, összhangban azzal, ahogy évről évre nő az itt tanuló külföldi fiatalok száma. Ők a világ 70 országából érkeztek. Közülük a zsűri értékelése szerint hatan olyan kiválóan szerepeltek, hogy az idei OTDK-n is megmérethetik magukat.

„A Széchenyi István Egyetem rendkívül fontosnak tartja, hogy a nemzetközi hallgatók számára is magas színvonalú képzéseket és kutatási lehetőségeket biztosítson. Az utóbbi törekvést szolgálja, hogy 2018 tavasza óta rendezünk nemzetközi tudományos workshopokat a TDK keretében, illetve hogy számukra is kinyitottuk a TDK szekcióit, ahonnan az OTDK-ra is továbbjuthatnak. Büszkék vagyunk arra, hogy közülük sokan tanulmányaikon túl is elmélyednek a tudományokban. Köszönjük kollégáinknak, hogy bátorítják és felkészítik őket a tudományos munkának erre a formájára is” – mondta dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta professzor, az Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsának és Tehetségsegítő Tanácsának elnöke.

Dr. Géczy Nóra, az Épülettervezési Tanszék docense az egyetem Design Lab Tehetségműhelyének keretén belül az elmúlt két évben összesen 22 építészhallgatót mentorált és készített fel az egyetemi TDK-kra, így nemzetközi diákokat is, akik közül négyen jutottak tovább az idei OTDK-ra.

„Az angol nyelvű mesterképzésben résztvevők jellemzően olyan témákkal foglalkoznak, amelyek a nemzetközi porondon is érthetők és érdekesek. Tavaly például az UNEECC konferencián adtunk elő Layane Vieira brazil építészhallgatóval Litvániában, idén márciusban pedig Firenzében, az ICOMOS építészeti konferencián tartunk közös előadást Daniel Osorio Arboledával, aki Kolumbiából érkezett hozzánk. A TDK és az OTDK remek lehetőség arra, hogy ezekre a kihívásokra felkészüljenek, teszteljék képességeiket. A megmérettetés mellett a rendezvény legnagyobb hozadéka a bírálóbizottság részéről kapott visszajelzésekben van, ami rendkívül inspiráló a leendő ifjú kutatók számára” – fogalmazott Géczy Nóra.

Dr. Géczy Nóra egyetemi docens (középen) két hallgatójával, a kolumbiai Daniel Osorio Arboledával és az ecuadori Sofia Suarezzel. Fotó: Májer Csaba József

Daniel Osorio Arboleda az egyike azoknak, akik az OTDK-n is képviselhetik a Széchenyi István Egyetemet. „Már alapképzésem óta érdekelnek az épületeink és városaink kulturális és történelmi örökségével kapcsolatos tanulmányok, így TDK-dolgozatomban az épületromokról, a nosztalgiáról és a kollektív emlékezetről írtam filozófiai megközelítésből, néhány építészeti és örökségvédelmi elmélet alapján. A téma középpontjában a városaink épített környezetéhez fűződő viszonyunk áll, és annak hatása az aktív emlékezet létrehozásának képességére. Nagyon örültem, hogy részt vehettem a TDK-n, és hogy megoszthattam a kutatásomat más hallgatókkal és professzorokkal. A közeljövőben tervezem a dolgozatom cikké történő továbbfejlesztését és az ICOMOS olaszországi konferenciáján való publikálását” – mondta a kolumbiai hallgató.

Dr. Géczy Nóra három másik nemzetközi hallgatója, az ecuadori Sofia Suarez, a szintén ecuadori Katherine Vega és a jordániai Rnin Salah csapatként együtt dolgozva érdemelte ki az OTDK-n való szereplés jogát. Építészeti tanulmánytervük célja az esélyegyenlőség és a fenntarthatóság vizsgálata egy dél-szenegáli közösségi ház tervezésén keresztül. „A tervezés nagy szenvedélyem, és mindig új utakat keresek, hogy tanulhassak és fejleszthessem a képességeimet. Emellett szilárdan hiszem, hogy a siker elérésének legjobb módja a közös munka. Így kapta meg a csapatunk a lehetőséget, hogy részt vegyen az OTDK-n” – hangsúlyozta Rnin Salah. Katherine Vega hozzátette: nagyon érdekli az építészet szerepe az emberek életkörülményeinek jobbításában. „Ezt a projektet azzal a szándékkal dolgoztuk ki, hogy a közösségben élő nők számára teret biztosítsunk, ahol olyan tevékenységeket végezhetnek, amelyek javítják az egyenlőség és a tanulás feltételeit” – emelte ki.

Rajtuk kívül a Széchenyi István Egyetemet képviseli a tavaszi OTDK-n Zoher Orabe informatikushallgató, akinek témavezetője dr. Takács Gábor egyetemi docens, valamint a bangladesi Md Abdullah Al Mamun, akit dr. Buics László egyetemi adjunktus mentorál. Utóbbi hallgató kérdésünkre kifejtette: büszke arra, hogy országos szinten versenyezhet. „A textilipar gyártási folyamata az egyik leginkább emberközpontú, mert az automatizálási lehetőségek még mindig korlátozottak. Itt, az egyetemen sok hasznos eszközhöz jutottam hozzá az ipar 4.0-val és az automatizálással kapcsolatban, és megpróbáltam ezek alapján automatizálni ezeket a folyamatokat, csökkentve a fizikai terhelést, az emberi beavatkozás mértékét és a hulladékmennyiséget, ami nagyobb nyereséget, termelékenységet és hatékonyságot eredményezhet” – fogalmazott témájával kapcsolatban Md Abdullah Al Mamun. Hozzáfűzte: az egyetemen folyamatos támogatást kap a tanároktól, de maga a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar és a könyvtár is kiváló, s ugyanez igaz a kollégiumokra és Győrre is.