20.01 - Kezdődhet a házfelújítás

Az ünnepélyes átadón a család hangsúlyozta: nagyon boldogok és köszönik mindenkinek az áldozatos segítséget! Hozzátették: a pénz teljes összegét házfelújításra, az építő anyagok beszerzésére fordítják majd.

Vasárnap, 16.45 - Rohamtempóban fogynak a tombolák, pörögnek a koncertek, telnek a jótékonysági dobozok Győrszentivánon

Januárban a győrszentiváni Petrovics család háza hét év után újra a tűz martalékává vált.

A Győrszentiváni Önkéntes Tűzoltó Egyesület jótékonysági napot tart vasárnap a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ szomszédságában a tűzkárosult család megsegítésére.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, a Petrovics család háza januárban égett le Győrszentivánon az Egysori utcában. Ők hét évvel ezelőtt is elszenvedtek egy nagy traumát, akkor is porig égett otthonuk. A családfő, Petrovics László az első tűzvész után alakította meg a helyi önkéntes tűzoltó egyesületet, azért, hogy ilyen eset soha többet ne forduljon elő a városrészben. Most januárban azonban ismét bekövetkezett a tragédia.