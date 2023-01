Egészséges táplálkozás, több mozgás, állóképesség-javítás, kevesebb alkohol, dohányzásról való leszokás és több idő a családdal – ezek a leggyakoribb és legnépszerűbb újévi elhatározások. Persze mindig akadnak olyanok is, akik ilyenkor fogadalmakat tesznek, de végül egyiket sem tartják be, vagy épp emiatt nem fogadnak meg semmit az új esztendőben. A győri SpeedFit fitneszstúdió megújulva és szolgáltatásait kibővítve várja a sportolni és mozogni vágyókat. Az edzőterem társtulajdonosától, Kovács Pétertől megtudtuk, hogy már a decembert is magas vendégszámmal zárták.

– A 2023-as évet reményekkel terveztük, hiszen rengeteg vendégünk volt az év utolsó hónapjaiban is. Most, az ünnepek után még többen keresnek meg minket, akik később vagy maradnak, vagy lemorzsolódnak. A vendégeink negyven százaléka, amikor hozzánk érkezik, általában edzőt igényel, hatvan százalékuk önállóan edz. Természetesen az aktív tagjaink nem az utóbbiakból kerülnek ki – mondta el lapunknak Kovács Péter, a győri SpeedFit fitnesz­stúdió társtulajdonosa.

Hozzátette: az ünnepi időszak után körülbelül negyven százalékkal van több vendégük. – Valaki már egy hónap után nem jön, más 2–3 hónapig marad, néhányan egészen a strandszezonig. Akadnak olyanok is, akik aktív tagjaink lesznek és évekig igénybe veszik szolgáltatásainkat. Az év eleji roham idejére a munkatársaink számát bővítettük – fejtette ki Kovács Péter.

– Tavaly emeltük meg a bérleteink árát, idén ezzel nem éltünk még és nem is szeretnénk – fogalmazott a győri SpeedFit társtulajdonosa.

A győri Cutler Fitnessbe, vala­­mint a soproni és a mosonmagyaróvári Cutler Gymbe is szép lassan visszatértek az edzeni és sportolni vágyók. – Szerencsére újra a koronavírus előtti vendégszámokkal büszkélkedhetünk, sok új ember és régi törzsvendég jár hozzánk rendszeresen – kezdte Freimann Sándor, a Cutler Győr egyik tu­­lajdonosa.

Sokan nem gondolnák, hogy a megfelelő táplálkozás és mozgás mekkora változást hozhat – véli Freimann Sándor.Fotó: Rákóczy Ádám

– Évtizedek óta látjuk és tapasztaljuk, hogy egyre többen kezdik az esztendőt fogadalmaik miatt az edzőtermekben. A Cutler volt az első, amely ezt támogatva életmódklubot hozott létre. Ennek a lényege, hogy segítünk megtalálni a helyes utat, és közösséget is építünk azonak, akik szeretnének egészségesebbek lenni, vagy megszabadulni a feleslegtől. A pandémia miatt szünetelt ez a lehetőség, de idén újraélesztettük, még ma lehet jelentkezni az idei első életmódklubba – fejtette ki Freimann Sándor.

Az edző és tulajdonos néhány tévhitet is eloszlatott. – Sokan azt hiszik, hogy az életmódklubban fogyni kell, ezért idén külön dietetikus foglalkozik a tagokkal, hogy a megfelelő étrend mellett az egészségügyi problémákra is megoldást találjunk. Így nemcsak azt tanulják meg a hozzánk csatlakozók, hogyan lehet fogyni, hanem azt is, mitől lehetnek egészségesebbek – emelte ki.

– A klubtagoknál kedvezményesen felmérjük, hogy a jelentkező mennyi zsírral és izomzattal rendelkezik, mennyi a napi kalóriaszükséglete, majd csoportba regisztráljuk őket, ahol hetente edző és dietetikus ad tanácsot ingyenesen. Általános edzésterv mellé előadásokon tanulhatnak, aki szeretne emellett személyi edzőt is fogadni, kedvezményesen megteheti. A klubtagsághoz csak éves bérlet megváltása szükséges – mondta el Freimann Sándor.

– A vendégeink közül sokan több mint 20 kilogramm zsírtól szabadultak meg a diéta alatt. Az életmódklub pluszhozadéka, hogy többen jelentős egészségjavuláson mentek keresztül, az egyik hölgy például lekerült a transzplantációs listáról – büszkélkedett Sándor.

Csonka Eszter szerint egyre kevesebben hagyják abba év közben az edzést.

– Sokkal többen járnak hozzánk is a Galaxy Body & Fitness Centrumba, főleg, akik megfogadták újévkor, hogy idén többet sportolnak. A jó hír, hogy azok sem tűntek el a fitneszteremből, akik előző év végén tettek fogadalmat. Megszoktuk, hogy februárra, márciusra néhányan feladják vagy megunják az edzést, és inkább a finomabb falatokat választják, de ők egyre kevesebben vannak. Azt tapasztalom, hogy több a diák, ami a közösségi médiának is köszönhető, hiszen ezen a fórumon a fiatalokhoz is elérnek a felhívások. Illetve vannak apukák, akik a fiukkal vagy nagypapák, akik unokájukkal érkeznek hozzánk mozogni – mondta el lapunknak Csonka Eszter győri edző.