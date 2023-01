A megtisztelő címet Veszprém városa nyerte el, bevonva a város és a régió intézményeit, kulturális színterének szereplőit és civil szervezeteit.

A VEB2023 EKF program egyik alapértéke a fenntarthatóság, ezért is kiemelten fontos, hogy a rendezvények is fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve működjenek.

A vasúttársaság a mai naptól kedvezményes menetjegyet vezetett be a programsorozat sikere, valamint a fenntarthatóság terén a közösségi közlekedés szerepének kihangsúlyozása érdekében. A kedvezményes vasúti jegy a GYSEV területén is érvényes.​

A kiemelt programokra az egész év folyamán kedvezményes Veszprém-Balaton 2023 EKF jegyet válthatnak az utasok, szimbolikus 2023 forintért. Az egyedi díjtermék oda-vissza utazásra érvényes az ország bármely pontjáról. Az első kiemelt rendezvény, melyre az Veszprém-Balaton 2023 EKF jegy érvényes lesz: a hétvégi megnyitó ünnepség. A jegy csak 2. kocsiosztályon érvényes, feláras vonaton a szükséges díjat meg kell hozzá váltani. A jegyeket mind online (MÁVapp, Elvira, jegykiadó automata), mind személyesen a MÁV-START pénztáraiban megválthatják az érdeklődők, az önkiszolgáló csatornákra érvényes 5, illetve 10 százalékos kedvezmény az EKF-jegyre nem vonatkozik. A Veszprém-Balaton 2023 EKF jegy odautazásra a rendezvényeket megelőző napon és a rendezvények napján, napjain, míg hazautazásra a rendezvények napján, napjain illetve a rendezvényeket követő napon érvényes.

Ugyanúgy, ahogy normál esetben is, az elővételi szabályok érvényesek a Veszprém-Balaton 2023 EKF jegy esetében is, azaz legkorábban 60 nappal az tervezett utazás előtt lehet a jegyeket megvásárolni. A Veszprém-Balaton 2023 EKF jegy már a január 21-22-i megnyitóra is érvényes, legközelebb pedig az áprilisi Blues Fesztiválra lehet majd megváltani. A kedvezményes vasúti jegy a GYSEV területén is érvényes. További információ a Veszprém-Balaton 2023 EKF jegyről: www.mav.hu/veb2023ekf

A MÁV-START és a Volánbusz éjszakai mentesítő járatokat is indít a jövő szombati megnyitót követően. Plusz FLIRT egységeket állít be a MÁV-START Veszprémből Székesfehérváron keresztül Budapestre, a környező településekre pedig a Volánbusz biztosít többletjáratokat az utasoknak többek között Ajka, Pápa, Zirc, Balatonfüred, Siófok, Székesfehérvár, Tapolca és Balatonalmádi irányokba. A veszprémi V-Busz helyi járatait a nyitórendezvényre látogatók 2023. január 21-én egész nap díjmentesen vehetik igénybe. Az este 22:32-kor Budapestre induló mentesítő vonathoz a városközpontból közvetlen kiegészítő járatokat, az éjfélig tartó koncertek után pedig éjszakai járatokat indít a társaság annak érdekében, hogy minél többen érkezzenek autóbuszokkal az eseményekre. Részletes információ a mentesítő járatokról: www.mav.hu/veb2023ekf

A vasúttársaság menetrendszerinti járatai Budapest és Székesfehérvár felől Veszprémbe óránként közlekednek Göcsej és a Bakony InterCity-ként. Szombathelyről a Bakony IC-vel, Zalaegerszegről a Göcsej IC-vel kétóránként lehet eljutni az VEB2023 EKF fő helyszínére. A rendezvények időszakán kívül is kínál a MÁV-START pénztárca kímélő utazási lehetőséget a főváros felől. A decemberben bevezetett Okosjeggyel Budapest és Veszprém között 1599 forintért lehet utazni a Göcsej InterCity járatokkal egész évben. A kedvezményes árú, egy útra szóló helyjegyet is tartalmazó díjtermék csak korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre – az utasforgalom mértékétől függően – jellemzően időben, előre megváltott jegyek esetében. Továbbá Okosjegy váltásakor más kedvezmény nem érvényesíthető.