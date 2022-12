A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa intézményei­nek jövő évi költségvetési koncepciójáról tárgyalt idei utolsó találkozóján. A társulás által fenntartott szociális intézményeket, azok idei és jövő évi költségvetését is alapvetően érinti az infláció, az élelmiszer­árak változása, a rezsiköltségek alakulása, azon belül is kedvezőtlenebbül a távhő és gáz fogyasztási árának emelkedése. A résztvevők célként határozták meg jelen helyzetben is megvédeni a munkahelyeket, biztonságos szinten fenntartani az intézmények működését, illetve a szociális feladatok ellátását.

Mint elhangzott, arra fordítják minden energiájukat, hogy a város működőképességét fenn tudják tartani.

Az ülésen Árvay István mosonmagyaróvári polgármester, a tanács elnöke kitért arra, hogy számos lépést tettek a megtakarítás irányában a Lajta-parti városban, az intézményeknél spórolást írtak elő. Ugyanakkor az is látható, hogy a rezsiköltségek mellett az élelmezési nyersanyagköltségek is jelentősen emelkednek. Jövő évtől a térségi intézmények munkatársai tízszázalékos bérfejlesztése számíthatnak. Az állami bevételeknél 8,8 millió forint plusztámogatás érkezhet.

– Nem tudjuk, kapunk-e bér- vagy rezsitámogatást, ez az, ami bizonytalanságot jelent – tette hozzá a polgármester.

Jelenleg a Mosonmagyar­óvár térségi települések együtt látják el a szociális feladatokat, köztük az önkéntesen vállaltakat is.

A találkozón felmerült több elöljáró részéről is, hogy mi lesz, ha az utóbbiakat nem tudják finanszírozni, és emiatt külön kell válniuk.

Az intézmények működéséhez kapcsolódó támogatásra két verziót is kidolgoztak: az egyikben a mosonmagyaróvári önkormányzat hiányfinanszírozását, 178 millió forintot is beszámítva a fennmaradó intézményi hiányt osztották fel a települések között, beleértve Mosonmagyaróvárt; a második verziónál pedig a teljes működési hiányt, több mint 591 millió forintot.