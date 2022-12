A hideg miatt a szabadtéri sportok kedvelői közül is sokan behúzódtak az edzőtermekbe, a futópadok, kardiogépek, szobakerékpárok és súlyzók világába. Petrovicz Máté személyi edző, a négyszáz négyzetméteres győri FoxGym edzőterem tulajdonosa lapunknak elmondta: több fronton próbálnak spórolni. – Gázzal és klímával fűtünk. A gázfűtés mindig reggel hat és nyolc óra között működik, ezzel úgymond bemelegítjük a termet. Aztán kikapcsoljuk, és estig a klíma veszi át a helyét. A világításon nem lehet takarékoskodni – fogalmazott –, ezért az összes neonizzónkat LED-re cseréltük.

Túl vannak az emelésen

Petrovicz Máté szerint a klíma sokkal jobban megéri: a villanyszámlájuk összege körülbelül kétszeresére nőtt, a gázszámlájuk azonban legalább öt- vagy nyolcszorosára emelkedne, ha azzal fűtenének.

– Az edzőteremhez tartozó öltözők külön helyen vannak. Ott a világítást úgy oldottuk meg, hogy azt nem a vendégeknek kell felkapcsolniuk, hanem hőérzékeléssel indul el. Akkor lesz világos, ha van bent valaki. Ezzel elérjük, hogy nem égnek feleslegesen az izzók. A kardiogépeink nagy százaléka nem árammal működik, hanem magának termeli az energiát. A magas kiadások miatt a bérlet­árainkon körülbelül tíz-tizenöt százalékot emeltünk az utóbbi időben – fejtette ki Petrovicz Máté, és hozzátette: a jövőben is szükséges lesz a spórolás, próbálják „okossá” tenni edzőtermüket, hogy a kiadásokat tovább csökkentsék.

A győri FoxGym fitneszteremben több olyan gép van, amelyek nem igényelnek hálózati áramot. Felvételünkön Kárpáti Anett személyi edző. Fotó: Rákóczy Ádám

Alternatív megoldások

A GYMtronic fitneszterem négyszáz négyzetméteren fogadja a sportolni vágyókat Mosonmagyaróváron a Fertősoron. A szolgáltatás egy éve nyitott, és „okos-, automata” teremként működik: nincs személyzete, a vendégek mobiltelefonos alkalmazással vehetik igénybe, juthatnak be az épületbe és használhatják. Tomasits Norbert, az üzlet egyik tulajdonosa lapunknak elmondta: szükséges a spórolás, még úgy is, hogy a termük modern.

– Hőszivattyúval fűtünk, a légtechnika teljesítménye attól függ, hogy mennyien vannak nálunk. Egy edzőteremben, ahol légtechnika van, a legnagyobb hőveszteség a légcsere miatt alakul ki. A világítás kapcsolása alkonyatérzékelővel történik. Az öltözőkben, mosdókban minden automata, így nem marad égve a villany, és a víz sem folyik feleslegesen a csapból. Az összes világításunkat LED-re cseréltük, szigeteltük az épületet. Ezek mindegyike azért van, hogy spóroljunk – fogalmazott lapunknak Tomasits Norbert.

Hozzátette: a teremben csak a futópadok működnek árammal, az összes többi készülék lap-, illetve szabadsúlyos. A spórolások ellenére azonban a jövőben biztosan nem tudják elkerülni az áremelést.

Elkerülhetetlen drágulás

A soproni P27 Konditerem üzemeltetője, Várallyay Balázs lapunknak hangsúlyozta: az emelkedő rezsiárak miatt novemberben drágultak a bérletek és a napijegyek, mintegy 13–15 százalékkal.

– Gázkazánnal fűtünk, most körülbelül 16–18 fokot tudunk biztosítani a teremben az eddigi 21–22 helyett. Péntek délután leáll a fűtés és csak hétfőn indul újra. Hétvégenként rövidebb nyitvatartással várjuk a vendégeket – fogalmazott az üzemeltető. Hozzátette: az áremelés elkerülhetetlen volt. A világításon is próbáltak változtatni és spórolni. Most már nem kapcsolnak be minden reflektort.