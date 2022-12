Tolnai Antal harmadik telét tölti otthontalanul. Két kabát, mellény és két ing is van rajta, valamint két nadrág, sátrában egy kis kályhával próbál fűteni. Majdnem mindennap segít egy volt kollégájának, így van némi pénze, amit ételre költhet, emellett hoznak neki konzervet és tartós élelmiszert. Az idén 25 éves győri Segítőház Alapítvány az utcán élő rászorulókat segíti meleg teával, ruhaosztással és kríziskocsival. Egy téli időszakban átlagosan 60–70 hívást kapnak. – A városban a hajléktalanok száma évek óta változatlan. Télen körülbelül 80–90 ember van ilyen helyzetben – mondta el Sütő Szabolcs, az alapítvány szakmai vezetője.

– A város teljes területén jelen vagyunk, igyekszünk elérni, hogy a fedél nélküliek belépjenek az intézményi rendszerbe. A fagyok beköszöntével heti két alkalommal teajáratot indítunk. Az egyik helyi pékség naponta adományoz pékárut a rászorulóknak – részletezi Sütő Szabolcs, az alapítvány szakmai vezetője.

Konzervekkel, takarókkal, teajárattal és kríziskocsival segíti az utcán élőket a Segítőház Alapítvány. Fotó: Huszár Gábor

Megyei kríziskocsi

Az alapítvány megyei hatáskörű kríziskocsit üzemeltet, amely a nap bármely szakában hívható.

– Az elmúlt évek tapasztalata alapján a civil lakosság elég jól felismeri, mikor szorul segítségre valaki. Kollégáink minden híváshoz kimennek. Emellett, mivel a kihűlések többsége egyedül, de fedél alatt élő emberekkel történik, az új szabályozás alapján a diszpécserszolgálatot akkor is lehet hívni, ha úgy véljük, hogy környezetünkben lakó személy került bajba. Ilyenkor első körben a családsegítő keresi fel az illetőt, de indokolt esetben az alapítvány kríziskocsija is a helyszínre megy. Fontos azonban kiemelni, hogy ez nem egy mentőautó, kollégáink nem rendelkeznek olyan egészségügyi ismeretekkel, ami az orvosi segítséget helyettesítené.

Jut hely

A győri nappali centrum és a népkonyha sokat segített a városi hajléktalanok helyzetén. A Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr intézményénél a férőhelyek telítettsége egész évben meghaladja a 80 százalékot.

– Intézményi ellátásban összesen 270 állandó férőhely áll rendelkezésre az Avar utcában, és 60 ember elhelyezését tudjuk megoldani a Szarvas utcai nappali centrumban működő éjjeli menedékhelyen. Emellett az év minden napján, napi szinten 70 ember étkeztetését biztosítjuk a népkonyhán és 60 fő a nappali melegedőt veheti igénybe. Utóbbi az év minden napján 8 és 18 óra között melegedési, pihenési, tisztálkodási, mosási, ételmelegítési lehetőséget biztosít, illetve hivatalos ügyek intézésében nyújt segítséget – mondta el Nemes Gábor intézményvezető. – Az ön- kormányzatnak köszönhetően az elmúlt években több fejlesztés és férőhelybővítés történt. Így elmúlt években, aki az elhelyezését kérte, tudtuk fogadni. A férőhelyszám extrém hidegben is elegendő.

Telt ház egész évben

Míg évekkel ezelőtt főként a téli időszakban, mostanában egész évben telt házzal működik a mosonmagyaróvári átmeneti hajléktalanszálló. Zimmerer Károlyné, a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény vezetője szerint a szálló 43 helye mellett a nappali melegedőt is tudják használni a rászorulók, tisztálkodási lehetőséggel. Évek óta konténert is nyitnak: a téli melegedő hat helye szintén maximálisan kihasznált.

Utcai szociális munka keretében is segítenek a fedél nélkülieknek a Lajta-parti városban. Hétfőtől péntekig látogatják naponta a szakemberek azokat a helyeket, ahol hajléktalanok élhetnek Mosonmagyaróváron. Tea, konzervek, tartós élelmiszerek, takarók mellett akár az ügyintézésben vagy az életmentésben is mellettük állnak.

A Soproni Szociális Intézmény nappali melegedője 30, éjjeli menedéke 23 embert tud befogadni, emellett üzemel népkonyha, átmeneti szállás és utcai szolgálat is.