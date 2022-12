Szabadidejében szőlővel és kerttel foglalkozik, vagy legkisebb unokájával, a kis Mátyás Maximmal szervez közös programot, de időről időre akad közéleti teendője is Firtl Mátyásnak, Sopron és környéke korábbi országgyűlési képviselőjének.

A napokban a Kereszténydemokrata Néppárt Országos Választmányának ülésén a KDNP legrangosabb elismerését, a Barankovics Emlékérmet vehette át. A méltatás szerint hazánk fejlődésének előmozdításáért, a keresztény szellemiség és a kereszténydemokrácia megerősítéséért végzett munkásságáért kapta a díjat.

– Nagyon meglepett az elismerés. Az országos választmány elnökségi tagjaként kint ültem a pulpitusnál és éppen az előző díjazottat figyeltem, amikor meghallottam a nevemet. Semjén Zsolt pártelnöktől vehettem át a kitüntetést; rendkívül jó érzés, hogy ilyen módon is elismerték a rendszerváltás óta végzett munkámat – mondta Firtl Mátyás, akinek több mint három évtizedes, aktív politikusi pályája 1989-ben kereszténydemokrata felkérésre indult, azt megelőzően az Antenna Hungáriánál dolgozott.

– Furcsa érzések kavarogtak bennem, hiszen egyre kevesebben maradtunk azok közül, akik aktívak voltak a rendszerváltás időszakában. Sokan végleg elmentek, mások távol kerültek a politikától. Mégis jó volt felidézni a kezdeteket és az azt követő időszakot, a kópházi önkormányzati képviselőségtől a megyei közgyűlés alelnöki tisztségén át a parlamentig vezető utat. Az Országgyűlésben nyolc évig voltam az európai ügyek bizottságának, négy évig pedig a honvédelmi bizottságnak az alelnöke. Több más tisztség mellett 2006 és 2018 között a NATO-parlamentnek is tagja lehettem. Bejártam a világot, különleges helyekre jutottam el és igazán különleges emberekkel találkoztam, miközben nemzeti, európai és NATO-érdekeket képviseltem – elevenítette fel aktív politikusi éveit.

Firtl Mátyás munkásságát helyben is elismerik, augusztusban Győr-Moson-Sopron Megye Díszpolgára Kék Szalag kitüntető címet vehetett át. Amikor a megyei önkormányzatban szociális területet felügyelő tisztségviselőként dolgozott, nagy hatással voltak rá az el- esettek. Minden módon igyekezett segíteni rajtuk. A mostani díjjal járó pénzjutalmat is az Értelmileg Sérültek és Segítőik Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének ajánlotta fel. Alelnökként meghatározó szerepe volt a régió- és területfejlesztésben, horvát nemzetiségűként támogatta a nemzetiségeket is kultúrájuk és hagyományaik ápolásában. Azt mondja, ez az elismerés azért kedves a szívének, mert attól a közösségtől kapta, amelyért évekig odaadóan dol- gozott.

Bár önszántából ment nyugdíjba, a közösségi munkából ma sem vonja ki magát, Barcza Attilát két kampányában is segítette. A KDNP politikusaként vannak kötelezettségei, de azt mondja, Kópházáról huzamosabb időre már nem tudnák kimozdítani. A lánya és a fia három unokával örvendeztette meg, és a második felesége is hozott hármat a családba. Karácsonykor végiglátogatják a rokonságot, szenteste pedig összefut az egész család.