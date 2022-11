Nagyon jó hangulatban telt ez a délután, mind a gyerekek, mind pedig felkészítő tanáraik új élményekkel gazdagodtak a versenyen, emellett a felkészülés során is új ismereteket szerezhettek a választott ünneppel kapcsolatban. A prezentáció összeállítása számítástechnikai jártasságukat is bővítette, nem utolsósorban pedig idegennyelvi készségeiket is fejlesztették az információk felkutatása, a szöveg megírása és előadása során.

A szervezők számára agy öröm volt a sok ötletes, színvonalas prezentáció megtekintése. Szeretnék, ha az elkövetkező években is hasonló lelkesedéssel és felkészültséggel érkezne még több tanuló az iskolába, hogy részt vegyen ilyen hangulatos találkozókon.

A német nyelvi verseny díjazottjai:

1. helyezett: Móra-iskola, Győr – Nyári Tamás, Krutilla Máté, Bakos Norbert

2. helyezett: Haller-iskola – Rozs Lili, Berki Benjámin

3. helyezett: Haller-iskola – Horváth Boglárka, Jossziv-Szolga Kata, Petőházi Enikő

Az angol nyelvi verseny díjazottjai:

1. helyezett: Apor Vilmos-iskola., Győr: Hajba Vivien Jázmin, Fábián Anna Cecília

2. helyezett: Háry László-iskola, Gyömöre: Jurschik Mira, Novák Milán

3. helyezett: Széchenyi István Általános Iskola, Mosonszentmiklós: Bánfi Panna, Lőrincz Eszter, Lukács Hanga Alexa

Különdíj:

Piarista-iskola, Mosonmagyaróvár: Holénia Johanna, Hummel Dóra, Iváncsics József Etele