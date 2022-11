Eredményes esztendőt hagy maga mögött a pásztori önkormányzat. Komoly beruházásokat valósítottak meg a faluban, természetesen pályázati támogatásokkal. Roncs Gábor polgármester meg is jegyezte: – Évtizedek óta nem volt a községben például útépítés. Az elmúlt három évben viszont a település valamennyi utcájának burkolatát rendbe tudtuk tenni a Magyar Falu Program segítségével.

A községvezető sorra vette a pásztori fejlesztéseket, a legutóbbival kezdte.

– A községháza felújítására nyertünk harmincmillió forintot. Cseréltük a tetőt, elvégeztük a szigetelést, újak a nyílászárók, kialakítottuk a vizesblokkokat. Önerőből a berendezéseket is cserélni tudtuk. A kultúrház épületére ugyancsak harmincmillió forintot kaptunk. Ott is elvégeztük a teljes tetőcserét, a homlokzati szigetelést, és az épület első részén a belső felújításra is futotta. Ebben az ingatlanban működik a községi könyvtár, illetve rendezvénytermeknek ad helyet. Építettünk utakat is a faluban az elmúlt években, így mondhatom, hogy az összes utcánkban rendes a burkolat. Csaknem százmillió forintot kaptunk erre a célra, óriási dolog ez nekünk. A temetőre összesen tízmillió forintra pályáztunk. Ebből építünk urnafalat, illetve tavasszal a bejáró utat és a parkolót tesszük rendbe. Új falubuszt szereztünk be, traktort vásároltunk és a játszóteret is bővíteni tudtuk. Alakítottunk ki építési telkeket, amelyek gazdára találtak, így a lélekszám is emelkedhet a községben.

A polgármester összesítést végezve azt is közölte, hogy a Magyar Falu Program összesen kétszázmillió forintot juttatott Pásztoriba. – Szemmel látható a változás, főleg annak tudatában, hogy korábban nem nagyon futotta fejlesztésekre – tette hozzá. A közeljövő tervei közül Roncs Gábor kiemelte az önkormányzat udvarában álló melléképület felújítását. Garázst szeretnének kialakítani benne, a forrás már rendelkezésükre áll.