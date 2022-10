A szeptember elsejei adatok szerint 687 betöltetlen háziorvosi praxis volt az ország 516 településén. A legkevesebb betöltetlen praxis Csongrád (16) és Győr-Moson-Sopron megyékben (16) van – olvasható a GKI Gazdaságkutató Zrt. megjelent írásában. Az ország háziorvosainak átlagéletkora 60 év körül van. Tíz százalékkal csökkent a praktizáló háziorvosok száma 2010 és 2021 között. A KSH legfrissebb, 2021-es adatai szerint az 5807 praktizáló háziorvos több mint 73 millió esetet látott el, ami azt jelenti, hogy egy háziorvosra 12.645 eset jutott, vagyis 50 eset naponta, ami 16,3 százalékkal több, mint 2020-ban. A nagy emelkedés oka a Covid-járvány alatt bevezetett telemedicinális ellátás, ami közel 2,5 millió esettel csökkentette ugyan a rendelői ellátások számát, ellenben több mint 10 millió új esetet jelentett telefonon keresztül. A növekedés az esetszámokban azt is jelenti, hogy 2021-ben egy betegre átlagosan maximum 10 perc jutott. Az adatok szerint szintén nőtt az egy háziorvosra jutó lakosok száma.

A betöltetlen praxisok növekvő számának egyik oka, hogy a háziorvosok körében jelentős az elöregedés, a háziorvosok átlagéletkora 60 év körüli.

Mi a helyzet a megyében? Kérdeztük dr. Balázs Mihályt, Győr-Moson-Sopron megye kollegiális vezető háziorvosát.

– Ebben az ügyben változás várható. A praxiskezelő kezébe kerül a körzetek határainak a kijelölése. Nagyon sok olyan körzet van ugyanis, ami nem azért betöltetlen, mert nincs jelentkező orvos, hanem mert egy 800–1000 fős praxist gazdaságosan nem lehet működtetni. A megfelelő finanszírozású praxisnak 1500–2000 körüli létszámúnak kellene lenni. Sok olyan körzet van, ahol ezt a létszámot nem érik el. Vannak üres praxisok azért is, mert ha egy praxis kiürül, akkor egy bizonyos ideig eladhatja az örökös, de ha nem tudja, akkor az önkormányzatra száll vissza, és gyakran az önkormányzat nem érdekelt, hogy betöltsön egy praxist, mert elégedettek a jelenleg helyettesítő kollégával. Az 1500 feletti létszám ellátásához tartozó finanszírozás módjában is várható változás. Az a cél, hogy gazdaságosan ellátható praxisok jöjjenek létre. Ezek a jogszabály-módosítások a tervek szerint még ebben az évben várhatók – elemezte a várható változásokat dr. Balázs Mihály, aki azt is elmondta, hogy a megyei helyzet hasonló az országoshoz, talán egy árnyalattal jobb, mert ez fejlettebb régió. A háziorvosok átlagéletkora 60 év körül van, de sok 70, sőt 80 év fölötti háziorvos is dolgozik. Nincs utánpótlás, ezért nem tudnak nyugdíjba menni.

Mi az oka, hogy a fiatalok nem jelentkeznek a háziorvo­si szolgálatra? – merül fel a ­kérdés.

– Nagyon nagy invesztíciót igényel a háziorvosi praxis indítása, jóllehet letelepedési támogatást nyújtottak az elmúlt években. Úgy gondolom, hogy ezt továbbra is meg kell tartani, de a vidéki életforma még így sem vonzó a fiataloknak, a városi és környéki helyekre könnyebben akad jelentkező – válaszolta dr. Balázs Mihály. – Azt se felejtsük el, hogy hat év orvosi egyetem után még hat év képzés szükséges a háziorvosi szakvizsgához. Sokféle gyakorlatot kell megszerezni, több helyre kell elmenni a tudásért, arra az időre pedig ott kell hagyni a munkát. Az is okoz feszültséget, hogy bár az orvosok fizetését rendezték, de a vállalkozó háziorvosok csak kevesebb béremelést kaptak, mint kórházi kollégáik.

A betöltetlen háziorvosi praxisok listáján Bakonyszentlászló is szerepel. Mi a helyzet a faluban? – kérdeztük Soós Zoltánt, a falu polgármesterét.

– A háziorvosi praxist elhunyt orvosunk fia örökölte, de ő nem folytat tevékenységet benne, eladni egyelőre nem tudja. Ha ez így marad, akkor az önkormányzat novemberben visszakapja a praxist, utána mi értékesíthetjük, vagy átadhatjuk egy orvosnak, aki hosszú távra tervezi az életét nálunk. Kovács doktor úr nyugdíj mellett látja el a feladatot addig, amíg nem találunk olyan orvost, aki a praxissal együtt venné át a körzetünket. A település tehát ellátott, az orvosi rendelőt folyamatosan korszerűsítjük, eszközeit fejlesztjük – tudtuk meg Soós Zoltántól.