A rendkívül forgalmas útszakaszon naponta közel 15 ezer jármű halad keresztül és megújulásáért már régóta küzdöttek a térség vezetői. A több mint 1 milliárd 13 millió forintos beruházásra a Magyar Falu Útfelújítási Program keretében történt, a munkálatok 120 napig tartottak.

– Két a lakosok és az erre közlekedők biztonságát segítő beruházást adunk át ma – kezdte ünnepi beszédét Pulai Nikolett a település polgármestere. – Az egyik az útfelújítás, aminek keretéében a zámolyi csatornahíd is megújult, valamint kiegészült egy gyalogosátkelővel is, ezzel összekötve a falu két felét. Valamint két új gyalogátkelőt is kijelöltünk. A másik nagy előrelépés, hogy 21 kamerából álló biztonsági rendszert telepítettünk a faluba. A település két végén található eszközök alkalmasak autórendszámok felismerésére és rögzítésére is.