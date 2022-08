A központi költségvetésről szóló törvény – a tavalyi évhez hasonlóan – 2022-ben is ötmilliárd forintot biztosít a települési önkormányzatok részére szociális célú tüzelőanyag vásárlásához. A program 2011 óta működik, a támogatási keret azóta az ötszörösére emelkedett. Tavaly 2351 önkormányzat nyújtott be érvényes támogatási igényt, így mintegy 180–190 ezer család kaphatott a téli tüzelőjéhez segítséget. A támogatásra idén is pályázni kell. A határidő hamarosan lejár.

A központi költségvetésről szóló törvény – a tavalyi évhez hasonlóan – 2022-ben is ötmilliárd forintot biztosít a települési önkormányzatok részére szociális célú tüzelőanyag vásárlásához. A program 2011 óta működik, a támogatási keret azóta az ötszörösére emelkedett. Tavaly 2351 önkormányzat nyújtott be érvényes támogatási igényt, így mintegy 180-190 ezer család kaphatott a téli tüzelőjéhez segítséget. A támogatásra idén is pályázni kell.

Tavaly 106, tavalyelőtt a megyében 105 önkormányzat kapott szociális tűzifát vagy szenet az államtól, évek óta nagyságrendileg 100 millió forint körül, olykor valamivel kevesebbért. Az alacsony nyugdíjú, esetleg nagycsaládos igénylő átlagosan 1-5 köbméterhez juthatott. Tavaly a legtöbbet Szany kapta, kétmillió forint felett. A megye gazdagságát jelzi, hogy az ország keleti részén nem ritkák a 12-16 millió forintos támogatások sem.

Döntés szeptember végén

A pályázati rendszer követi a tűzifa árában bekövetkezett változásokat, így a fajlagos támogatást megemelték mind a kemény lombos, mind a lágy lombos fafajta esetében. A pályázatokat az önkormányzatok zárt információs rendszerén keresztül kell beadni augusztus 31-ig. A benyújtott pályázatokról a belügyminiszter szeptember 30-ig dönt a rendelkezésre álló előirányzat erejéig. A tűzifa, valamint a szén szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek a nyertes önkormányzatot terhelik. Az önkormányzatok a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2023. február 15-éig osztják ki, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2023. március 31-éig történhet meg.

Gertner András lázi közmunkás több gyermeket nevel: a szociális tűzifát igénylők egyike. Fotó: Csapó Balázs



A jelentkezőket rangsorolják

- Valószínűleg nagyobb lesz az igény idén a szociális tüzelőre, mint korábban. Amit kapunk, azt a rendelet alapján osztjuk ki a rászorulók között - nyilatkozta lapunknak Kajtár József, Lázi polgármestere. Évek óta valamivel 40 köbméter felett kapnak tűzifát az államkincstártól szociális támogatásként, tavaly éppen 46-ot. Erre 30-32 család szokott pályázni a 533 fős faluban. A jelentkezők központilag meghatározott rangsora: a lakástámogatásban részesülők, a sokgyerekesek, a nyugdíjasok, az egyedülálló szülők. Egy köbmétert mindenki kap, a leginkább bajban lévők többet. Az önkormányzat is ad saját fát a kincstári mellett, például az utak mellől kitermeltből.

Inkább a fa jöjjön

Valiczkó Mihály, a település első embere közölte velünk: Győrasszonyfán 37 köbmétert igényeltek, annyit, mint tavaly, illetve tavalyelőtt. Egyelőre még nem tudják, hogy mennyien igényelnek belőle a faluban, ezt majd akkor mérik fel, ha megérkezik a fa. Győrasszonyfán szenet nem kértek. Écsen idén 90 köbmétert igényeltek, ebből 2-3 köbméter jut egy igénylőnek, mondta el Szabó Norbert polgármester. Tavaly 21-en kértek szociális tűzifát.