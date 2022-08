Három éve tag

– Régóta segítettem a Lions klub munkáját, rendszeresen szerepeltem, szerepeltünk a rendezvényeiken. Hivatalosan három éve vagyok tag – kezdi beszélgetésünket Varga Bence.

Mint érdeklődésünkre el­mondta, mindig fontosnak tartotta, hogy azokon segítsen, akiknek szüksége van rá.

A tenni akarás jellemzi társait

– Ahogy idősödik az ember, azt hiszem, erősödik a másokon való segíteni akarás vágya. A Lions klubbal régi az ismeretség, szimpatikus volt, hogy a legtöbbször a háttérből segítik az embereket, nem a ma divatos szereplés, hanem a tenni akarás jellemzi társaimat – emelte ki az új elnök. Hozzátette: – Mint minden klubban, folyamatosan fejleszteni kell a taglétszámot. Mivel pedagógus vagyok, leginkább a fiatalokat szeretném bevonni a munkába, megtanítani nekik jelmondatunk fontosságát, hogy segíteni jó! Bízom benne, hogy egy folyamatosan, létszámban is fejlődő, aktív társasággal dolgozhatunk tovább, akiknek fontos a barátság, de legfőképp a tenni akarás.

Idén harmincéves a klub

– Sajnos a pandémia hatása még mindig érződik, de számos olyan programunk van, ami évek óta sikeresen működik. Ilyenek például a látássérültek, parasportolók segítése, nehéz sorsú gyerekek, családok támogatása. Ezeket továbbra is folytatjuk. Idén ünnepeljük 30 éves fennállásunkat, szeretnénk erről méltó módon megemlékezni. Emellett más programokon is együtt dolgozunk Mosonmagyaróvár egyéb jótékony szervezeteivel. Ez legyen egyelőre meglepetés. Szeptemberben Németországban lesz a Tri-Jumelage találkozó, amelyen országos művészeti vezetőként az ott megrendezendő zenei verseny zsűrijében kell helytállnom. Izgalmas és komoly feladatnak ígérkezik – sorolta Bence.

Varga Bence megtisztelőnek érzi, hogy társai elnöknek választották, ugyanakkor, mint mondja, ez felelősséggel is jár. Igyekszik a bizalomnak megfelelni és elődei munkáját folytatni.

– Ami jólesik az embernek, az nem munka számára. Márpedig segíteni jó! – búcsúzott a Lions-vezető.