Az idei nyáron bravúrt bravúrra halmoznak a Széchenyi István Egyetem hallgatói csapatai. Emlékeztetőül: a SZEnergy Team óriási fölénnyel, világrekord teljesítménnyel nyerte meg Európa legnagyobb energiahatékonysági viadalát, a Shell-Eco Marathont, majd második lett az önvezető járművek versenyén Franciaországban. Hozzájuk csatlakozott az intézmény másik nagy múltú együttese, a 2014-ben alapított, Formula Student-autót fejlesztő Arrabona Racing Team, amely a SZEngine motorfejlesztő csapattal együttműködve története legsikeresebb szezonját futja: két, nagy presztízsű Formula Student-versenyen is a dobogón végzett, az ausztriai ezüstérem után ezúttal az összetettbeli harmadik pozíciót megszerezve a Formula Student Easten, a Hungaroringen.

„Büszkék vagyunk rá, hogy az idei évben dobogó környéki pozíciókért tudunk harcolni. A legjobb csapatokkal is fel tudjuk venni a versenyt, és most már mi is kiemelkedünk a mezőnyből” – fejtette ki portálunknak Kapocsi Máté, az Arrabona Racing Team csapatvezetője, aki hozzátette azt is, a sikerek hatására nem bízzák el magukat, és továbbra is teljes erőbedobással dolgoznak tovább.

„Valóban közel vagyunk a német topcsapatokhoz, de még fejlődnünk kell, hogy minden téren meccselni tudjunk velük. Az eddigi két verseny azt mutatja, jó úton haladunk, és a kitartó munka meghozza gyümölcsét” – jelentette ki szerényen.

Generációk egymás mellett: az ART_02 és az ART_09 jelű autó a Hungaroringen, az Formula Student East versenyen. Forrás: Arrabona Alumni



Egy Formula Student-versenyen a legnagyobb kihívást az endurance versenyszám jelenti, amely során a csapatoknak 22 kilométert kell teljesíteniük hiba nélkül, a gyorsaság mellett tehát az autó megbízhatósága is fontos. Az ART idei sikereinek kulcsa pontosan ez a szám: az osztrák versenyen a második, a magyar versenyen a harmadik pozícióban zártak ebben a kategóriában, amely önmagában is remek teljesítmény. Igaz, aki követte az élő közvetítést, láthatta, hogy akadt némi izgalom, ugyanis mindössze három körrel a vége előtt a pilótának félre kellett állnia, ám – egy kis tanakodás után – be tudta fejezni a futamot.

„A hűtési rendszerünkben fellépett némi rendellenesség, de a pilótánk újra tudta indítani az autót, és bár óvatosabban közlekedve, gyengébb köridőkkel, de végül eljutottunk a kockás zászlóig” – számolt be a drámai pillanatokról Solymosi László, a csapat megbízott konstrukciós vezetője, aki aláhúzta: az endurance adja a letöbb pontszámot a végső összesítésnél, így kiesés esetén esélyük sem lett volna a dobogóra.

„Harminckét körön keresztül fej fej mellett haladtunk a stuttgartiakkal. Ha nem ütközünk technikai problémába, előkelőbb helyen is végezhettünk volna, de így is nagyon elégedettek vagyunk” – folytatta a konstrukciós vezető. „Látni kell, hogy ez egy technikai sport, és sokszor nagyon kevésen múlik a siker. A pilótánk jelentős időveszteséggel ugyan, de behozta az autót a célig, ami azt hiszem, a közönség számára is szórakoztató, izgalmas szituációt jelentett” – fogalmazott.

A magyar versenyt követően a Széchenyi István Egyetem csapatai nem pihennek, rögtön utaznak tovább Németországba, Európa legrangosabb Formula Student-megmérettetésére.