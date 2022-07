Ólomplomba és bronzveret

Érdeklődésünkre elmondta, hogy a feltárás során nagy mennyiségű kerámia- és állatcsonttöredék mellett némi fémtárgyat is kiástak (ólom- plomba, érme, bronzveret), melyek lehetővé teszik a pontosabb meghatározást. Az építési területre egykor ráhúzó- dott a szomszédos győrsági temető is, számos sírt ástak bele a régészeti objektumokba, többek közt az említett épületbe is.

Koporsószögek

A régészek munkája során napvilágot látott egy több temetkezést tartalmazó sírgödör is, mely valószínűleg korábbi, mint az említett késő újkori és modern kori sírok. A benne feltárt három temetkezés nem egyszerre került a sírgödörbe. Az elhantoltakon megtalálták a korabeli viselet maradványait, illetve gombokat és ruhakapcsokat, de a sírok körül koporsószögek is nagy számban bukkantak fel. Mint a győri muzeológus leszögezte, a kapcsok és gombok restaurálása után lesz lehetőségük a pontosításra. Hozzátette, hogy a Rómer-múzeum régészei a feltárást befejezték, a lakóház építését a kivitelező azóta folytatta.



Ujvári Ferenc régész, muzeológus