Első ránézésre akár egy modern lakóháznak is beillene az újjáépült vicai faluház. Négy éve sűrű, fekete füst szállt fel ugyanitt, pillanatok alatt a lángok martalékává vált az akkori épület, amit már nem tudtak megmenteni.

A beledi önkormányzat elkezdte felkutatni a pályázati forrásokat. A Magyar Falu Program támogatásából, a biztosító által fizetett díjból és önerő hozzáadásából készült el végül az épület.

– Március 30-án volt a műszaki átadás – kezdte az összesen több mint 65 millió forintból elkészült ingatlanról Major Jenő polgármester, aki kiemelte, hogy az első használat is megvolt a választásokkor, hisz az egyik szavazókör itt volt. A vicaiak az átmeneti időben a szemben lévő egykori bolt épületét használták közösségi célokra.

– A bútorozás még hátravan, be kell lakni az ingatlant. Az udvar tereprendezése is a feladatok között van, ahogy idővel a kerítésépítés is. Közösségi térként funkcionál, elsősorban a vicai településrész lakói használják, de mások számára is nyitott lesz. Van egy nagy terem, mely akár 100–120 ember befogadására is alkalmas, egy konyha-kiszolgálóhelyiség, egy sportteremrész és a mellékhelyiségek. A korábban jól bevált teremfelosztást követtük, a fűtése korábban kályhával volt megoldott, a most kialakított gázfűtés révén kényelmesebb lesz majd a használhatósága. Az idősek napi és a fiataloknak szóló rendezvényektől a falunapon át a családi összejövetelekig alkalmas lesz a találkozókra. Reméljük, hogy a vicaiak megelégedésére válik az épület – mondta végül a polgármester.