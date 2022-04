A Széchenyi István Egyetem nemzetközi kapcsolatait, globális láthatóságát is erősíti a Széchenyi István Egyetem, a portugál Leiriai, valamint Cavadói–avéi Politechnikum, az ír Shannoni Műszaki Egyetem, a holland NHL Stenden Alkalmazott Tudományok Egyeteme, a finn HAMK Egyetem és az osztrák Vorarlbergi Alkalmazott Tudományok Egyeteme részvételével 2020-ban megalakult a RUN-EU. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Széchenyi-egyetem vendégül látta partnerintézményei képviselőit az Exploratory Mission elnevezésű rendezvényen április 4. és 7. között. A háromnapos eseménysorozat részeként a győri intézmény hallgatóinak bemutatták az Európában is egyedülálló, mobilitásösztönző rövid képzési programokban rejlő lehetőségeket is.

Nuno Rodrigues, a RUN-EU alelnöke kérdésünkre kifejtette: „A rövid képzési programok a RUN-EU projekt egyik fontos elemét képezik. Úgy képzeljük el ezeket, mintha építőkockái lennének egy jövőbeni, közös európai diplomának. A célunk egyrészt az, hogy kifejlesszünk olyan pedagógiai innovációkat, amelyek a jövőbeni európai egyetemek tananyagának részei lehetnek. Másrészt pedig gondoskodni szeretnénk arról, hogy ezek ne csupán az általános képzésben részt vevők számára, hanem a magukat továbbképezni szándékozó felnőtteknek is elérhetők legyenek. A felsőoktatásban ez jelenti a jövőt, és mi örömmel vagyunk úttörői ennek a folyamatnak.”

A portugál alelnök elismerően szólt a Széchenyi Egyetem szembetűnően kimagasló infrastruktúrájáról is. Mint mondta, az intézmény laborjainak színvonala kiemelkedő a kontinensen. „Rendkívül előnyös az is, hogy az Audi Hungaria Zrt.-vel való partnerség által közvetlenül kapcsolódhat egymáshoz a régió legnagyobb munkáltatója és az egyetem” – emelte ki Nuno Rodrigues.

Nuno Rodrigues, a RUN-EU alelnöke köszöntötte az érdeklődőket. Fotó: Horváth Márton

Forrás: Horvath Marton

A tájékoztató programon elhangzott: az egyetemi szövetségben részt vevő felsőoktatási intézmények együttműködésük első évében nyolc rövid képzést indítottak, amelyeken több mint 200 hallgató vett részt. A szervezők azonban terveik szerint a program végéig, 2023-ig tízszer ennyi rövid képzést, azaz SAP-ot (Short Advanced Programm) bonyolítanának le.

„Egyre növekvő igény mutatkozik a rövidebb időtartamú képzési lehetőségekre, amit jelez a mai esemény iránti fokozott érdeklődés is. A SAP-okat a szemléletesség kedvéért mini Erasmus-programnak is szoktuk hívni, hisz ezen képzési programok az Erasmus minden előnyével és rugalmasságával rendelkeznek. Az ösztöndíjat elnyert hallgatók több hétig online kurzusokon vesznek részt, majd lehetőségük van egy hetet személyesen eltölteni a külföldi partneregyetem képzésén” – foglalta össze Geczinger Dóra, a projekt asszisztense, aki a hallgatói mobilitásokkal foglalkozik a RUN-EU projekt keretein belül.

„A hallgatóknak így nem szükséges hónapokra elköteleződniük, ezeknél a programoknál ugyanis az utazás izgalmai mellett a nemzetközi kapcsolatépítésre és a kontinens problémáinak közös megoldására helyezzük a hangsúlyt. Véleményem szerint a projekt legnagyobb előnye, hogy a hallgatók széles körének kínál külföldi tanulmányi lehetőségeket. A kiutazók visszajelzései alapján egyértelművé vált, hogy a több különböző országban elvégezhető rövid távú képzések igazodnak legjobban a jelenlegi hallgatói igényekhez” – tette hozzá Stern Kinga, a RUN-EU hallgatói testületének magyar elnöke, a Széchenyi István Egyetem hallgatója.

A RUN-EU első rövid képzési programjának aktív hete Írországban valósult meg 2021 novemberében.

A SAP-ok előnye, hogy kettős lehetőséget biztosítanak a résztvevőknek azáltal, hogy kisebb modulokat teljesíthetnek, és közben élményeket is szerezhetnek a RUN-EU országaiban.

„Ezekből a képzésekből sosem elég” – magyarázta kérdésünkre az igazságügyi igazgatási alapszakos Sebők Tímea, miért jött el a tájékoztatóra, s miért szeretne újabb és újabb SAP-okra jelentkezni szaktársaival. Ő ugyanis egyike volt azoknak, akik részt vehettek a RUN-EU által indított első ilyen képzésen is novemberben, Írországban.

„Életre szóló élményben lehetett részem, sokat tanultam szakmailag és személyes képességeim is fejlődhettek. Mindezt úgy, hogy a családomat sem kellett hosszú időre nélkülöznöm. Csodás embereket ismerhettünk meg Írországban. Az egyik magyar résztvevőnek még karácsonyi ajándékot is küldött a finn diák, akivel a programon barátkoztak össze” – mesélte Sebők Tímea.

Hogyan jelentkezhetsz?

A folyamatosan induló rövid képzési programokról ide kattintva olvasható bővebb tájékoztatás, de az érdeklődőket szívesen tájékoztatja a lehetőségről Stern Kinga a [email protected], illetve Geczinger Dóra a [email protected] e-mail-címen. A program Instagram-oldala ide kattintva érhető el.