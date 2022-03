„A pályaorientációt nem lehet elég korán elkezdeni.” – ez is lehet a mottója annak a kezdeményezésnek és projektnek, melyet sikeresen valósítottak meg a Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium lelkes és elhivatott oktatói: Kovácsné Gyarmathy Csilla, Krausz Miklós, Szebényi Zsolt oktatók és Varga Zsuzsa ifjúsági védőnő.

Motiváció

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) 2013-ban alapított Szakképzési Díjat Motiváció, Kooperáció, Innováció kategóriákban, melynek elsődleges célja, hogy kiemelkedő projektekkel és kezdeményezésekkel hozzájáruljon a szakmai képzés színvonalának emeléséhez, a szakképzés társadalmi megbecsülésének fokozásához. A DUIHK Szakképzési Díj 2022-re magyarországi székhelyű vállalatok, iskolák, kamarai szervezetek, közintézmények, társadalmi szervezetek és magánszemélyek pályázhattak. A nyertesekről egy 7 fős Bíráló Bizottság döntött.

A pozitív visszajelzések hatására a Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium Motiváció kategóriájában nyújtotta be a „Ki(d)s Mérnök Tábor” élményalapú pályaorientációs tábor című pályázatát. Az intézmény falai között folyó szakmai munka elismeréseként immár második alkalommal vehette át Motiváció kategóriában a Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium a DUIHK Szakképzési Díjat. A Motiváció kategóriában azon kezdeményezések kaphatnak díjat, melyek a szakképzés társadalmi elismerésének növelését mozdítják elő, kiemelve e képzési forma hosszú távú előnyeit mind a tanulók, mind a vállalatok, mind pedig a társadalom szempontjából. A nyertes projekttel az iskola is hozzájárulhatott a szakképzés komplexitásához, a tehetségek támogatásához, valamint az „egész embert neveljük” cél megvalósításához.

Élmények a táborban

„Ki(d)s Mérnök” élményalapú, pályaorientációs tábor 5-6. osztályos diákokat szólított meg, melynek célja a szakképzésbe jelentkezők számának növelése, a szakképzés presztízsének emelése, a szülők szemléletmódjának formálása. A prospektusok, valamint az előadások tájékoztatást nyújthatnak a pályaválasztással kapcsolatban, azonban az igazi megismerést az élményalapú, kézzelfogható tevékenységek jelentik.

Az 5 napos tábor programját erre alapozva sikerült összeállítani, így a kisdiákok a LEGO robotok világát játékos formában tanulmányozva maguk is robotokat építhettek, 3D nyomtatót programozhattak, forraszthattak, vagy autót szerelhettek, ezáltal az iskolában oktatott szakmákkal is megismerkedhettek. A tábor végeztével pedig haza is vihették munkáik eredményeit, azaz a projekttermékeket. Az alaposan előkészített, minőségi programokat kínáló táborban nagy hangsúlyt helyeztek a sportolásra, az egészség megőrzésére és a környezettudatos szemlélet kialakítására is. Az elért sikereket jól mutatják az intézmény egyre növekvő beiskolázási adatai, továbbá az, hogy a résztvevők közül többen jelezték: már most jelentkeznének a következő nyári táborra, vagy a középiskolai tanulmányaikat a jövőben majd ebben az intézményben szeretnék megkezdeni.