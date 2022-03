Egyre több menekült érkezik Ukrajnából, elhelyezésük, a gyerekek oktatásának megoldása komoly kihívást jelent. Múlt pénteken rendkívüli ülést tartott a Győri Tankerületi Tanács, az ukrajnai háborús helyzet oktatási rendszerre gyakorolt hatásait vitatták meg. A rendkívüli ülés apropóját az adta, hogy a közelmúltban váratlanul a győri Bartók-iskola tornatermében helyeztek el menekülteket, így azt a diákok nem tudták használni, és nem zárható ki az, hogy hasonló helyzet máskor is előfordulhat.

Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke, a tankerületi tanács tagja kérdésünkre arról tájékoztatta lapunkat, hogy az ülést az egyik tag kezdeményezte.



– Megvitattuk, hogy amennyiben a helyzet súlyosbodik, az hatalmas terhet róhat az oktatási ágazatra, így szerencsésebb lehet, ha a menekülteknek elsősorban és lehetőség szerint nem az oktatási intézményeket jelölik ki ideiglenes szálláshelyként, mert az olyan beavatkozás az iskolák életébe, ami még veszélyhelyzetben sem igazán kívánatos. Azonkívül, hogy az intézmény munkájának átszervezését igényli, közegészségügyi szempontból sem biztonságos. Jelentős bonyodalmat okoz az ilyen esetekben annak a megszervezése is, hogy a más kultúrából, más szociális és egészségügyi körülmények közül érkezők ne érintkezhessenek a diákokkal, szülőkkel és az intézmény dolgozóival. Köztudott, hogy az intézményekbe a járvány óta idegenek nem léphettek be, de még a szülők sem kísérhették be a gyermeküket, nem vehettek részt a gyermekek előadásain és ünnepségeken.

Másrészt hamarosan itt a választás napja. Az iskolák nagy része szavazókör. Annak lebonyolítására nincs lehetőség más épületben, mert az értesítők már kimentek. Ezért is fontos, hogy a szavazókörök helye biztosítva legyen – szögezte le az elnök.



Az ülés kapcsán megkerestük a Győri Tankerületet is, milyen feladatot ró rájuk a menekültek érkezése.



– A Győri Tankerületi Központhoz nem érkezett a megyei védelmi bizottságtól megkeresés arra vonatkozóan, hogy az általunk kezelt ingatlanok valamelyikére szükség lenne menekültek elhelyezésére. Amennyiben ilyen megkeresés érkezik, úgy a tankerületi központ minden segítséget megad. Felmértük a megfelelő adottságokkal rendelkező ingatlanokat, főként az átmeneti szállás nyújtására alkalmas, lehatárolható tornatermeket – válaszolta megkeresésünkre dr. Nagy Adél tankerületi igazgató, akitől azt is megtudtuk, hogy most kiemelt feladat a menedékstátuszú, tankötelezett korú gyermekek oktatásának megszervezése.

A jogszabályi háttérről, a tankönyvrendelésről és a felzárkóztatásról az intézményvezetők iránymutatást kaptak és kapnak napi szinten is egy-egy felmerülő konkrét eset kapcsán. Jelenleg 25 menekült tanuló folytatja tanulmányait a tankerületi iskolákban.

– A hozzánk érkező diákok egyéni helyzete nagyon eltérő, így mindegyiküknek egyénre szabott segítségre van szüksége, például a nyelvismeret esetleges hiánya miatt is – állapította meg az igazgatónő.



Rábacsécsényre is érkeztek Kárpátaljáról gyerekek. Az önkormányzat másfél nap alatt készített egy szükséglakást egy rendőrségi helyiség átalakításával. Az érkezők kettős állampolgárok, így vannak köztük tankötelezettek, akiknek Magyarországon tartózkodásuk alatt iskolába kell járniuk.



– Egy hatéves gyereket az óvodában helyeztünk el, egy kisfiú az iskolánk második osztályába jár, és van még egy 16 éves tanulónk, aki az otthoni intézménye online tanításába kapcsolódik be. Köszönettel tartozunk a Győri Tankerületnek, hogy nagyon gyorsan elintézte a diákok iskolába járási lehetőségét. A másodikos Balázs nagyon ügyes volt tegnap matematikaórán – tudtuk meg Kovács Teodórától, a rábacsécsényi iskola tagintézmény-vezetőjétől.