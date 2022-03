Egyedülálló oktatás és tehetséggondozás

Az MCC Egyetemi Programja (EP) Európában is egyedülálló, a magyarországi hagyományos felsőoktatást kiegészítő, kiscsoportos, személyre szabott, több tudományágat felölelő képzést biztosít. Iskolánként és szakterületenként nemcsak elméleti, de gyakorlati ismeretekkel is támogatja a hallgatók karrierútját. Az MCC célja, hogy a fiatalok oktatása ne anyagi helyzetüktől, hanem kizárólag képességeiktől és motiváltságuktól függjön, valamint, hogy a tehetséges magyar hallgatók külföldi tanulmányaik során elmélyített tudásukat idehaza, az országért és szűkebb környezetükért, felelősen gondolkozva kamatoztathassák. A hallgatókat elismert szaktekintélyek, hazai és külföldi vendégoktatók és előadók oktatják, az MCC megteremti a lehetőséget a karrierút tudatos építésére, kapcsolatok bővítésére, izgalmas közösségi programokat szervez, és nívós kollégiumi lakhatást is biztosít.

Kik jelentkezhetnek?

Az intézmény mindazon első és második egyetemi évüket a 2021/2022-es tanév tavaszi félévében befejező hallgatók jelentkezését várja, az adott régió felsőoktatási intézményében nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. Az MCC szociokulturális helyzettől függetlenül biztosítja a diákokban rejlő tehetség kibontakozását, így a képzések a felvételt nyert tanulók számára térítésmentesek.

Nemzetközi ösztöndíjak

A Mathias Corvinus Collegium egyedülálló tehetséggondozási programjának egyik alappillére, hogy tanulmányaik során a hallgatókat mind tanulmányi mind pedig nemzetközi ösztöndíjakkal támogatja. A nemzetközi ösztöndíj rendszerének köszönhetően a diákok amellett, hogy tanulmányaikat a világ legrangosabb egyetemein folytathatják, akár rövidebb, külföldi képzéseken, vagy tanulmányi-, és kutatási programokon is részt vehetnek.

Jelentős fejlődés

Az MCC Egyetemi Programjára az elmúlt időszakban egyre többen jelentkeztek, jelenleg mintegy 350 EP-s diák tanul az intézményél. Az egyetemistáknak szóló képzés Budapest mellett már Debrecenben, Miskolcon, Pécsen, Szegeden és Győrben is elérhető. Ezekben a vidéki egyetemvárosokban is elkezdődött a jelentkezési időszak. Az MCC képzései jelenleg 14 magyarországi és 9 külhoni településen vannak jelen, így már 5300 diák számára nyújt fejlődési lehetőséget az alapítvány. A tervek szerint néhány éven belül 35 helyszínen, 10 000 magyar tehetség képzése valósulhat meg.

Iskolák, amelyekbe jelentkezni lehet:

Jogi Iskola - https://fb.me/e/1Vj0qqXnf

Nemzetközi Kapcsolatok Iskola - https://fb.me/e/4yHv33Deg

Közgazdasági Iskola - https://fb.me/e/aHbSO0nmX

Média Iskola - https://fb.me/e/1vLpsCyCH

Társadalom- és Történelemtudományi Iskola - https://fb.me/e/2nCLUwfGd

MCC-Mindset Pszichológia Iskola - https://fb.me/e/22dWODAt3

Jelentkezési határidő: 2022. április 24., 23:59

További információ: https://feliratkozas.mcc.hu/iskolak-felveteli-jelentkezes-2022

A felvételi eljárás egy szóbeli és egy írásbeli részből áll. A jelentkezéskor minden érdeklődőnek csatolnia szükséges egy fényképes önéletrajzot, motivációs levelet, a félév végi indexének másolatát és egy megvalósítandó projektötlet. A különböző iskolák eltérő követelményrendszert határozhatnak meg, további információkért látogasson el az MCC hivatalos honlapjára.