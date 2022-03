Lezárták a tornatermi épületrészt és megnyitották a régi bejáratot, amit az iskolások jelenleg nem használhatnak. A tankerület megbízására a Patent Security huszonnégy órában vigyázza a rendet, de a katasztrófavédelem emberei is biztosítják a területet. – A tanító nénik is beszélnek a gyerekekkel a kialakult helyzetről, segítenek megválaszolni a kérdéseiket és eloszlatni a félelmeket. Ebben nekünk, szülőknek is nagy feladatunk van, hogy a realitások talaján maradva kezeljük a helyzetet – írta levelében Kalmár Annamária.

Dolgozni szeretne

Péntek délután az iskola udvarán játszottak az iskolások, a menekültek az épületben tar­tózkodtak. A Beregszászról menekült Dacsó Sándor az utcán szívott el éppen egy cigarettát ottjártunkkor. Egy 8, egy 7 éves, egy 10 hónapos gyerekével vágott neki a világnak az öt hónapos terhes felségével, hátrahagyva mindenüket. Mint mondja, bár itt kapnak szállást és ellátást, mielőbb szeretne szálláshoz jutni, dolgozni, hogy gondoskodni tudjon a családjáról. Meddig maradnak a menekültek az iskolában? – kérdeztük a katasztrófavédelmet. – A katasztrófavédelem a megyében is operatív törzset működtet a helyzet kezelésére. Minden esetben az operatív törzs választja ki a legmegfelelőbb szálláshelyeket. A bajba jutott emberek napokon belül átkerülnek egy másik befogadóhelyre, amelynek az előkészítése tart – válaszolták.

Bár információink szerint Csermajorban a már évek óta bezárt Ujhelyi Imre Élelmiszeripari Szakiskola kollégiumát is rendbe hozzák, hogy alkalmas legyen a menekültek elszállásolására, tegnap délután még kihalt volt az intézmény. Győrben a máltaiak és a karitász információs ponton fogadják a menekülteket.

Panker Mihály és Lőrincz Attila vezetők a máltaiak és a Győri Egyházmegyei Karitász közös segítőpontjánál a győri Honvéd ligetben.

Segítség éjjel és nappal

Péntek délben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat regionális központja és a Győri Egyházmegyei Karitász szervezete sajtótájékoztatón segítőpontot állított fel a győri vasútállomás előtt. Ide várják az Ukrajna felől vasúton vagy közúton érkező menekülteket, akiket élelemmel és hasznos információkkal látnak el.

– A karitász és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat összefogásával hoztuk létre ezt az információs segítőpontot – mondta Panker Mihály, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nyugat-Dunántúli Regionális Központjának ügyvezetője. – A mától működő három konténerben önkénteseink, kollégáink a nap 24 órájában teljesítenek szolgálatot, segítve és irányítva a háborús menekülteket. Az ide érkezőket ásványvízzel, üdítővel és néhány alapvető élelmiszerrel fogadjuk, valamint segítünk nekik a tájékozódásban, a megfelelő hivatalok felé történő eligazításban. Az ügyvezető elmondta, hogy a segítőpontok munkájába bekapcsolódik a győri katasztrófavédelem, a helyi okmányirodák, illetve a győri önkormányzat hivatalai.

A három konténerirodában fogadják és tájékoztatják az érkező háborús menekülteket.

Új önkéntesek jelentkezését is várják

– A segítőponton önkénteseink látják el a szolgálatot, de új önkéntesek jelentkezésére is nagyon számítunk – jegyezte meg a tegnapi sajtótájékoztatón Lőrincz Attila, a karitász győri igazgatója. – Győrben nyolc gyűjtőpontunkon természetesen továbbra is várjuk az adományokat, illetve a segíteni szándékozó emberek jelentkezését. Az adományokra továbbra is számítanak A Győri Egyházmegyei Karitász a karitasz-gyor.hu honlapon, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai pedig az adomanyozz.hu oldalon várják a jó szándékú emberek jelentkezését. A háborús menekültek megsegítésére a budapesti vasúti pályaudvarok környezetében jelenleg több hasonló segítőponti szolgáltatás üzemel. A máltaiak már a határszélen, Beregsuránynál is segítik az érkező ukránokat.