Múlt héten három akció keretében gyűlt az adomány a Deák-iskolában. Az intézmény „Adj egy csokit!” felhívásában arra kérte diákjait, hogy az édesség mellett ajánljanak fel egy kis dobozos üdítőt, esetleg kis plüssjátékot vigaszul a hazájukat veszített gyerekeknek. Gyarapodtak a csomagok, és időközben befutott a Mátészalkai Szakképzési Centrum levele.

Szombaton is kinyitott az iskola

A Győri Szakképzési Centrum vette fel a kapcsolatot a határmegyei társintézménnyel, hogy megtudakolja, miben segíthetne a kollégiumokban elhelyezett kárpátaljai tanárok, diákok, családtagjaik ellátásában.

Gerencsér Zsanett, a Vöröskereszt megyei szervezetének munkatársa, a győri gyűjtések koordinátoraként tartja a kapcsolatot mindkét iskolával. Figyelemmel kíséri a Baross-iskolai gyűjtést is, ahol példásan szortírozzák az adományokat. Mellette Bertháné Hári Gabriella igazgató és hajnócziné Szalai Andrea tanárnő.

Forrás: Csapó Balázs / Kisalföld

– Megkaptuk a szükséges dolgok listáját és közzétettük az osztályokban – mondta Kovácsné Zimborás Ágnes igazgató. – Nagyon megérintették a gyerekeket a történtek, az első napokban szinte alig lehetett órát tartani. Ők már nagyok, értik a politikai eseményeket, olvassák a híreket. Ha kérdeznek, válaszolunk, igyekszünk megnyugtatni őket. Természetes, hogy szeretnének segíteni a maguk módján, így az adományok hihetetlen tempóban gyűltek. Szombaton is kinyitottuk az iskolát, hogy a családoknak legyen idejük összekészíteni a csomagokat és elhozni vidékről is.

A tagdíjból vásároltak

A Deák-iskola – Győrben egyedüliként – a Magyar Vöröskereszt bázisiskolája.

– Elkötelezettek vagyunk a szervezet eszmeisége mellett, és kivesszük a részünket a bázisiskolai hálózat közösségi munkájából – mondja büszkén Bogár Eszter, aki tanárelnökként a kezdetektől, azaz 2009 óta látja el az összekötő szerepét. Tizenkilenc pedagógus és a diákság fele tagja a Vöröskeresztnek, összesen mintegy kétszázan.

– Nem volt kérdés, hogy csatlakozunk a szervezethez tartozó iskoláknak meghirdetett gyűjtéshez. Kis kiszerelésű tisztálkodási-higiéniai csomagokat készítettünk össze, amelyeknek bárhol, bármikor, útközben is hasznát veszik a menekültek. Mivel a tagdíjakból befolyt összeg felét saját céljainkra használhatjuk fel, például egészségnap szervezésére, úgy döntöttünk, hogy ebből vásárolunk.

„Én mit kapnék fel?”

A börcsi Szilbek Fanni, az ácsi Nagy Kamilla és a romándi Hutvágner Gergely tizenegyedikesek. Mindhárman tagjai a Vöröskeresztnek.

– Megrendítő a helyzet, bennünk is van stressz és félelem, hogy mi fog történni azzal a sok százezer menekülő emberrel. Az a legkevesebb, hogy a gyűjtéssel mi is hozzájárulunk a támogatásukhoz. Többek között törülközőt, ágyneműt, tusfürdőt hoztunk – mondták a diákok, akik egyetértettek abban, hogy a háború egy olyan kifejezés, amivel a történelemkönyveken kívül senki nem akar találkozni. Ukrajna pedig közel van, nagyon-nagyon közel.

Beláthatatlan, mi vár ránk, ez már nem tananyag, ez a való élet.

– Nekünk is eszünkbe jut, hogy mit tennénk, mit kapnánk fel, ha hirtelen ott kellene hagynunk az otthonunkat. Így belegondolva mindig kiráz a hideg – teszik hozzá, és szavaikból kiderül: bár a nagyvilág eseményeit korábban is figyelemmel kísérték, a háború kitörése óta rendszeresebben és tudatosabban olvasnak híreket. – Előttünk zajlik az egész, szembejön velünk a híradóban, a közösségi médiában, akarva-akaratlanul belekerültünk, a tanúi vagyunk. Mivel közgazdaságtant tanulunk, a háború gazdasági következményeiről órán is esik szó, ma például épp az euró árfolyamváltozásáról beszélgettünk. Persze beláthatatlan, mi vár ránk, ez már nem tananyag, ez a való élet.

Küldetés

A Baross-iskola aulájában gondosan feliratozott dobozok sorakoznak. Az iskola teljes közösségét mélyen érintette a menekültek helyzete. Múlt hét óta gyűlnek az adományok a Vöröskereszt megyei szervezetével együttműködve, az első szállítmány pénteken hagyta el az intézményt. Hétfőre újabb dobozok teltek meg, azok Mátészalkára kerültek.

A centrum felhívása után most ismét a karitatív szervezetnek gyűjt az iskola, de már nem csak a tanárok, dolgozók, diákok részvételével. A Vöröskereszt hivatalos gyűjtőpontjaként hétfőtől péntekig reggel hét órától este hatig bárki leadhatja adományát az aulában, aki a Bem téri épület felé jár vagy a közelben lakik.

– Hajnócziné Szalai Andrea tanárnő ötletéhez egy emberként csatlakozott a tantestület és a diákok – tájékoztatott Bertháné Hári Gabriella igazgató. – Kiragasztottunk egy plakátot a kapura, amin szerepelnek azok a dolgok, amikre a legnagyobb szükség van: azonnal fogyasztható tartós élelmiszerre – elsősorban konzervre –, tisztálkodási szerekre – sampon, tusfürdő, szappan, fogkrém, fogkefe, borotva, borotvahab, folyékony szappan, fertőtlenítő, egészségügyi betét –, plédekre, törülközőkre. Az iskola örömmel támogatja a Vöröskereszt munkáját – tette hozzá az igazgató.

Amikor elakadtak a szavak

Idézetekkel, rajzokkal fejezték ki együttérzésüket a diákok

A Vöröskereszt megyei szervezete minden, a győri tankerülethez tartozó iskolába eljuttatta felhívását, amelyben arra kéri a gyerekeket, hogy szülői segítséggel állítsanak össze egy csomagot kis kiszerelésű tisztálkodási-higiéniai szerekkel, és készítsenek rajzot, írjanak egy kedves üzenetet a bajbajutottaknak lelki támogatásként, s az alkotás során gondoljanak a Vöröskereszt hét alapelvére: emberiesség, önkéntesség, függetlenség, egyetemesség, semlegesség, pártatlanság, egység.

A Deák-iskolások által írt szívszorító levelekből idézünk:

Kedves ismeretlen barátom! El nem tudom képzelni, milyen nehéz lehet most neked, de maradj erős! Együtt átvészeljük ezt a nehéz időszakot.

Osztozunk fájdalmadban, mindennap gondolunk rád.

Szeretném, ha tudnád, nálunk biztonságban vagy.

Az otthon nem egy hely, hanem ahol béke, nyugalom és szeretet van.

Mi, magyarok megpróbálunk mindenben a segítségetekre lenni.

A szeretet hatalma mindig győz a hatalom szeretete felett!